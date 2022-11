Κοινωνία

Τον θεωρούσαν εξαφανισμένο και εντοπίστηκε... σε ξενοδοχείο

Εντοπίστηκε 28χρονος υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου στο Κέντρο της Αθήνας που αναζητούνταν ως εξαφανισμένος.

Μετά από δήλωση εξαφάνισης για 28χρονο υπήκοο Ηνωμένου Βασιλείου από συγγενικό του πρόσωπο στις αστυνομικές αρχές της Σκωτίας, και κατόπιν συνεργασίας των αστυνομικών και προξενικών αρχών, εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ο 28χρονος σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως εξακριβώθηκε ήταν καλά στην υγεία του και έπαυσαν οι σχετικές αναζητήσεις.

