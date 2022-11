Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: 3 κλήσεις από τον αθλητικό δικαστή

Ποιους κάλεσε για εξηγήσεις το πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο της διοργανώτριας αρχής.

Ο αθλητικός δικαστής της Σούπερ Λίγκας γνωστοποίησε τις κλήσεις σε απολογία για τις αναμετρήσεις της 11ης αγωνιστικής.

Το πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο της διοργανώτριας αρχής κάλεσε για εξηγήσεις την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου τους Κώστα Καραπαπά, Γιάννη Βρέντζο και Δημήτρη Αγραφιώτη από τον Ολυμπιακό, για όσα ακολούθησαν στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Σε απολογία κλήθηκαν και οι «Πράσινοι» για τη συμπεριφορά των οπαδών τους στο ίδιο παιχνίδι, αλλά και οι ΠΑΕ Ατρόμητος και Άρης για τα διαδραματισθέντα στη μεταξύ τους συνάντηση.

Αναλυτικά, το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία την Παρασκευή, 11-11-2022 και ώρα 12:00, τις παρακάτω ΠΑΕ:

«1/ ΠΑΕ ΑΡΗΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 5/11/2022 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 5/11/2022 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1000/3/65/6-πθ’ από 7/11/2022 Έκθεση της Αστυνομίας" στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΑΕ ΑΡΗΣ.

Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 3 περ. Ι α’, ε’ και ΙΙ περ. α’ και 4 περ. α’, δ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

2/ ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 6/11/2022 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 6/11/2022 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7443/22/2321380 από 7/11/2022 Έκθεση της Αστυνομίας" στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΕ ΑΕΚ.

Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

3/ ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 5/11/2022 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 5/11/2022 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1000/3/65/6-πθ’ από 7/11/2022 Έκθεση της Αστυνομίας" στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΑΕ ΑΡΗΣ.

Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’, β’ ΙΙ), 3 περ. Ι α’, και 4 περ. α’ και β’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

4/ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Κ. ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ (Αντιπρόεδρος), Ι. ΒΡΕΝΤΖΟΣ (Μέλος Δ.Σ.) Δ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ (Αντιπρόεδρος): "Βάσει των αναφερομένων στο από 6/11/2022 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) στην από 6/11/2022 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2032/22/2324340 από 8/11/2022 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 10 παρ. 1 περ. β, δ Ι, 11, 12 και 15 παρ. 4 περ. α του Π.Κ. της ΕΠΟ και 12 παρ. 5 ΚΑΠ της ΕΠΟ.

5/ ΠΑΕ ΟΦΗ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 5/11/2022 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) και στην από 5/11/2022 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα" στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΟΦΗ – ΠΑΕ ΙΩΝΙΚΟΣ.

Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’, β’, ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ.

6/ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 6/11/2022 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 6/11/2022 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2032/22/2324340 από 8/11/2022 Έκθεση της Αστυνομίας" στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, β’, γ’, 2 περ. α΄, β’, ΙΙΙ, 3 περ. Ι α’, ε’, ΙΙΙ), 4 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

7/ ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 6/11/2022 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) και στην από 6/11/2022 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα" στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ.

Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. β του Π.Κ. της ΕΠΟ.

8/ ΠΑΕ ΠΑΟΚ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 5/11/2022 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 5/11/2022 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3592/22/2326963 από 8/11/2022 Έκθεση της Αστυνομίας" στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΟΚ - ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ.

Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, 2 περ. α΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

9/ ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ, Π. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Μεγαλομέτοχος): "Βάσει των αναφερομένων στο από 5/11/2022 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) και στην από 5/11/2022 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα" στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ – ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ.

Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. δ Ι, 11, 12, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α’, 19, του Π.Κ. της ΕΠΟ».