Νίκαια: Απόπειρα βιασμού και στα Καμίνια έκανε ο 28χρονος (βίντεο ντοκουμέντο)

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τον 28χρονο να προσπαθεί επί ώρες, να εισβάλλει σε σπίτι κοπέλας, ενώ εκείνη κοιμόταν. Η συγκλονιστική περιγραφή της και η σωτήρια άφιξη του συντρόφου της.

Δεύτερη γυναίκα από την Νίκαια, μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 , υποστηρίζει ότι γλύτωσε από θαύμα τον βιασμό από τον 28χρονο αποκαλούμενο «δράκο της Νίκαιας»

Στις 8 Σεπτεμβρίου τα ξημερώματα ο 28χρονος περνά από δρόμο των Καμινίων, όταν εντοπίζει το χαμηλό παράθυρο στην ημιυπόγεια κατοικία του θύματος. Το παράθυρο βλέπει στην κρεβατοκάμαρα της γυναίκας. Ο 28χρονος κοιτά γύρω αν τον βλέπει κανείς, περνά αρκετές φορές για να βεβαιωθεί και κατεβαίνει τα δύο σκαλιά για να φτάσει στο παράθυρο



«Το αγόρι μου έλειπε που μένουμε μαζί και εκείνος από τις 3 τα ξημέρωματα μέχρι τις 5 το πρωί προσπαθούσε να μπει μέσα, έχει βγάλει φωτογραφίες κτλ» δήλωσε στον ΑΝΤ1 το θύμα.



Από τις 2 και μιση τα ξημέρωματα έως τις 3μιση ο 28χρονος έχει καταφέρει να παραβιάσει το πατζούρι και να παρακολουθεί την ανυποψιάστη γυναίκα να κοιμάται. Κάποια στιγμή σηκώνεται, κοιτά γύρω του, κατεβάζει το φερμουάρ του παντελονιόυ και αρχίζει να αυτοικανοποιείται.

Βγάζει φωτογραφίες και βίντεο το θύμα καθώς κοιμάται. Τότε ανάβει με τον αναπτήρα φωτιά στην σήτα, για να μπορέσει να παραβιάσει και το τζάμι ώστε να μπορέσει αν εισβάλει στο χώρο.



«Παραβίασε το παράθυρο, το άνοιξε, έκαψε την σήτα με αναπτήρα. Προσπάθησε να μπει μέσα αλλά δεν χόραγε το χέρι του να το βάλει στην κλειδαρότρυπα» εξομολογήθηκε η νεαρή κοπέλα.



Για καλή τύχη της νεαρής γυναίκας, κάποια απότομη κίνηση του εισβολέα την έκανε να ξυπνήσει. Χωρίς να καταλάβει την παρουσία του 28χρονου , καλεί τον σύντροφό της ο οποίος φτάνει αμέσως. Ο 28χρονος προσποιείται τον μεθυσμένο και απομακρύνεται. Μόνο όταν η γυναίκα είδε την κάμερα του κλειστού κυκλώματος καταλαβε με τρόμο από τι είχε γλυτώσει.

«Και ακόμη και πριν τον πιάσουν περνούσε έξω από το μαγαζί που δουλεύω. Περνούσε συνέχεια από το σπίτι μου… » δηλώνει έντρομη η κοπέλα.

Ο σύντροφος του θύματος ανέφερε πως τον αναγνώρισε καθώς «με πήρε τηλέφωνο ένας φίλος μου που τον αναγνώρισε, επειδή τον ήξερε από παλιά, πήγα, τον ακολούθησα που μπήκε μέσα σε λεωφορείο , πήρα τηλέφωνο τους «ΔΙΑΣ» και τον πιάσανε».

«Δεν ξέρω γιατί τον άφησανε ελεύθερο, βρήκαν και ναρκωτικά πάνω του, έκανε το αυτόφωρο και τον άφησαν ελεύθερο. Οπότε η μόνη του ποινή μέχρι να γίνει το δικαστήριο με εμένα , και την κάθε εμένα, ήταν να έρχεται στο τμήμα και να δίνει το παρόν» τονίζει το θύμα.

Ο 28χρονος το 2016 είχε συλληφθεί για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Το 2018 είχε συλληφθεί και πάλι, στην Θεσν για απόπειρα βιασμού σε βάρος μιας νεαρής γυναίκας, είχε φυλακιστεί για δυο χρόνια και από τον Απρίλιο του 22 κυκλοφορούσε και πάλι ελεύθερος. Η νεαρη γυναίκα από την Νίκαια - το δεύτερο παρ ολίγον θύμα βιασμού του 28χρονου - μαζί με τον σύντροφό της , τον είχαν εντοπίσει και τον είχαν σύρει στην αστυνομία.

Όμως, παρά το ποινικό του παρελθόν, η απόπειρα εισβολής στο σπίτι θεωρήθηκε πλημμέλημα και έτσι οι αρχές τον είχαν αφήσει…ελευθερο.

