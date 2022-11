Αθλητικά

Άρης - Λαμία: Καθάρισαν με πεντάρα οι Θεσσαλονικείς

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λουίς Πάλμα, ο Άρης επιβλήθηκε εύκολα της Λαμίας.



Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λουίς Πάλμα, ο οποίος σημείωσε τρία γκολ, ο Άρης επιβλήθηκε εύκολα με 5-0 της Λαμίας στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η αυλαία της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Η ομάδα του Άλαν Πάρντιου, εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την αποβολή του Ντάνι Μπεχαράνο (20'), πετυχαίνοντας την πιο ευρεία φετινή της νίκη, με τα τέρματα των Φαμπιάνο Λέισμαν (17'), Λουίς Πάλμα (33', 36', 58') και Αντρέ Γκρέι (90'+1').

Η Λαμία, πάντως, σπατάλησε την πρώτη σπουδαία ευκαιρία με τη συμπλήρωση οκτώ λεπτών. Ο Σωτήρης Τσιλούλης έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Πέτρος Γιακουμάκης πήρε την κεφαλιά, με τον Χουλιάν Κουέστα να σώζει την εστία του στην εξ επαφής προβολή του Τόμας ντε Βινσέντι. Οι γηπεδούχοι, εν τέλει, προηγήθηκαν από στημένη φάση, με τον Φαμπιάνο να σκοράρει με κεφαλιά στο 17' έπειτα από κομπίνα σε κόρνερ.

Τρία λεπτά μετά το προβάδισμα στο σκορ, ο Άρης απέκτησε και αριθμητικό πλεονέκτημα. Ο Μπεχαράνο έκανε φάουλ, αντίκρισε την κίτρινη κάρτα, συνέχισε να διαμαρτύρεται έντονα, με αποτέλεσμα να δει την κόκκινη κάρτα του Τάσου Σιδηρόπουλου. Οι Θεσσαλονικείς βρήκαν χώρους, με τον Μάνου Γκαρθία να δημιουργεί μόνος του μα και να χάνει, έπειτα από εξαιρετικό σόλο, το τετ α τετ με τον Μπόγιαν Σαράνοφ στο 27' ενώ άστοχη ήταν κι η κεφαλιά-ψαράκι του Ζερβίνιο τέσσερα λεπτά αργότερα.

Ο 35χρονος Ιβοριανός έκανε εντυπωσιακή προσπάθεια από τα δεξιά στο 33', ετοιμάζοντας το 2-0 για τον Πάλμα. Η Λαμία... κατέρρευσε, με τον διεθνή από την Ονδούρα επιθετικό να πετυχαίνει και δεύτερο τέρμα στο 36', εκμεταλλευόμενος την πάσα του Μάρβιν Πίρσμαν. Ο Σαράνοφ κράτησε το δείκτη του σκορ στο 3-0 ως το τέλος του πρώτου μέρους, αντιδρώντας θετικά στο διαγώνιο σουτ του Μαντσίνι (38') και την καρφωτη κεφαλιά του Φαμπιάνο (39'). Οι φιλοξενούμενοι θα μπορούσαν να μειώσουν στο 43', όταν η κεφαλιά του... Πίτερ Ετέμπο βρήκε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Κουέστα, μετά το φάουλ του Ντε Βινσέντι.

Το δεξί δοκάρι της εστίας του Σαράνοφ, έσωσε τη Λαμία από τέταρτο γκολ στο 48', σε πλασέ του Φαμπιάνο έπειτα από νέο κόρνερ. Δέκα λεπτά μετά, όμως, οι «κίτρινοι» έφυγαν στην αντεπίθεση μετά από κόρνερ της Λαμίας, με τον Μαντσίνι να τροφοδοτεί τον Πάλμα που έφτασε σε τρίτο προσωπικό γκολ με δυνατό δεξί σουτ - εντυπωσιακή όλη η φάση.

Ο ρυθμός έπεσε, ωστόσο οι γηπεδούχοι είχαν κι άλλες ευκαιρίες να φτάσουν σε πέμπτο γκολ, με πιο χαρακτηριστική αυτή του Ραφαέλ Καμάτσο στο 81'. Το πέτυχαν, εν τέλει, με τον Γκρέι στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη επί της ομάδας του Τζιανλούκα Φέστα.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Άλαν Πάρντιου): Κουέστα, Εμπακατά, Φαμπιάνο, Ενκουλού, Πίρσμαν, Ετέμπο (85' Ιτούρμπε), Ματέο Γκαρσία (65' Παπέ Ντιοπ), Μάνου Γκαρθία, Μαντσίνι (65' Γκρέι), Πάλμα (85' Νταμπό), Ζερβίνιο (65' Καμάτσο).

ΛΑΜΙΑ (Τζιανλούκα Φέστα): Σαράνοφ, Σαραμαντάς, Αντέτζο, Γιακουμάκης, Ντε Βινσέντι (46' Νούνιες), Σλίβκα (75' Καραμάνος), Σιμόν, Μπεχαράνο, Τσιλούλης (66' Μποάκιε), Ασκόφσκι (46' Τζανδάρης), Κορνέζος.

