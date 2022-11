Οικονομία

Μέσα Μεταφοράς: 24ώρη απεργία σε ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ

Αλαλούμ μετά την κήρυξη ως παράνομης της στάσης εργασίας σε ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ. Mε 24ωρη απεργία "απαντούν" τα συνδικάτα.



Παράνομη κρίθηκε η στάση εργασίας των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς που ανήκουν στην ευθύνη της ΣΤΑΣΥ και της ΟΣΥ, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που κήρυξαν οι ομοσπονδίες και τα συνδικάτα για την Τετάρτη. Οι διοικήσεις των ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ είχαν προσφύγει στα δικαστήρια, ζητώντας να κριθεί παράνομη η στάση εργασίας, όπως και έγινε.

Ωστόσο, μετά απο την απόφαση του δικαστηρίου ότι η στάση εργασίας στην ΟΣΥ κηρύχθηκε παράνομη, το Σωματείο των εργαζόμενων σε λεωφορεία και τρόλεϊ κήρυξε 24ωρη απεργία για την Τετάρτη, η οποία καλύπτεται από την ΓΣΕΕ.

Το ίδιο συνέβη και με τους εργαζόμενους στο Μετρό, καθώς τρία Σωματεία Εργζόμενων της ΣΤΑΣΥ, που σχετίζονται με τις γραμμές 2 και 3 (Μετρό), κήρυξαν 24ώρη απεργία για την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου.

Στη Γραμμή 1 του μετρό (Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος - ΗΣΑΠ) τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται από τις 09:00 έως τις 17:00.

Στο Τραμ θα πραγματοποιούνται δρομολόγια από τις 08:00 έως τις 22:00, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων Τραμ.

Τι αναφέρει ο ΟΑΣΑ

Σε ενημερωτικό σημείωμα του ΟΑΣΑ, σχετικά με την δικαστική απόφαση για την στάση εργασίας και την ακόλουθη απόφαση των Σωματείων για κήρυξη 24ωρης απεργίας, αναφέρονται τα εξής:

«Με σημερινές αποφάσεις και μετά την προσφυγή στη Δικαιοσύνη των διοικήσεων της ΣΤΑΣΥ και της ΟΣΥ, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε παράνομη τη συμμετοχή, με στάσεις εργασίας, των Σωματείων εργαζομένων στη γενική απεργία της Τετάρτης 09/11/2022. Κηρύχθηκε παράνομη γιατί δεν είχε ορισθεί κατά παράβαση του νόμου, το αναγκαίο προσωπικό ασφαλείας και ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας. Επίσης, δεν γνωστοποιήθηκαν εγκαίρως τα αιτήματα και οι λόγοι της απεργίας στον εργοδότη, καθώς δεν τηρήθηκε η διαδικασία δημοσίου διαλόγου που προβλέπει ο νόμος.

Ως εκ τούτου, οι δικαστικές αποφάσεις επιδόθηκαν στα Σωματεία εργαζομένων. Παράλληλα, κλήθηκε το προσωπικό της ΣΤΑΣΥ και της ΟΣΥ να αναλάβει αύριο τα εργασιακά του καθήκοντα, σύμφωνα με τον νόμο. Ωστόσο, τρία Σωματεία εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ που επηρεάζουν τη λειτουργία των γραμμών 2 και 3, καθώς και το Σωματείο εργαζομένων της ΟΣΥ κήρυξαν νέα 24ωρη απεργία.

Η ώρα έναρξης λειτουργίας των ΜΜΜ θα καθορισθεί από την έγκαιρη προσέλευση του προσωπικού».

Αντίθετα, νόμιμη κρίθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης η απεργία του Συνδικάτου Εργαζομένων του ΟΑΣΘ στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής κινητοποίησης που κήρυξε η ΓΣΕΕ. Στην ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ σημειώνει: "Η ΓΣΕΕ χαιρετίζει την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, το οποίο αναγνώρισε τη νομιμότητα της συμμετοχής των εργαζομένων στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) στην πανελλαδική πανεργατική απεργία της 9ης Νοέμβρη 2022, που έχει προκηρύξει η ΓΣΕΕ. Η συμμετοχή σε απεργία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων, αλλά και των εργαζομένων ατομικά, το οποίο δεν μπορούν να αποστερούνται από την καταχρηστική άσκηση από την εργοδοσία δικονομικών ευχερειών που παραβιάζουν την απαγόρευση απεργίας με ασφαλιστικά μέτρα. Σε ό,τι αφορά στο προσωπικό ασφαλείας, το Δικαστήριο αναγνωρίζει ότι οι πανελλαδικές πανεργατικές απεργίες που προκηρύσσονται από τη ΓΣΕΕ ως τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, αποτελούν μια διαδικασία γνωστή ως προς τον τρόπο οργάνωσής της τόσο από την εργατική πλευρά όσο και από την εργοδοσία, κρατική και ιδιωτική, ώστε το διαχρονικά διατιθέμενο προσωπικό να ανταποκρίνεται στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων και όπου προβλέπεται, στην αντιμετώπιση των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου κατά τη διάρκεια της απεργίας. Η ΓΣΕΕ επαναλαμβάνει: Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες θα συμμετάσχουν νόμιμα στην απεργία, ασκώντας το συνταγματικό τους δικαίωμα στην απεργία για τη διεκδίκηση των θεμελιωδών εργασιακών τους δικαιωμάτων που προκήρυξε η Συνομοσπονδία."

Στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ θα συμμετάσχουν και οι οδηγοί ταξί σύμφωνα με απόφαση του ΣΑΤΑ.

Απεργία και στα τρένα

Στην απεργία είχε ανακοινωθεί ότι θα συμμετέχουν και σωματεία σιδηροδρομικών. Συγκεκριμένα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών είχε αποφασίσει να συμμετάσχει στην 24ωρη απεργία, ενώ η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, για να διευκολύνει τη συμμετοχή πολιτών στην απεργία, θα πραγματοποιήσει στάσεις εργασίας μέχρι τις 9:00 το πρωί και από τις 17:00 το απόγευμα.

Λόγω της 24ωρης απεργίας θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω τροποποιήσεις :

Λάρισα -Θεσσαλονίκη

08/11/2022 η αμαξ, 2599 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα) θα εκτελεστεί με λεωφορείο και όλες τις ενδιάμεσες σταθμεύσεις.

Φλώρινα-Θεσσαλονίκη

08/11/2022 αμαξ.715 Θα πραγματοποιηθεί με τρένο στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Έδεσσα (και επιστροφή συρμού από Έδεσσα σε Θεσσαλονίκη ως κενό υλικού). Στο τμήμα Έδεσσα - Φλώρινα η αμαξ. 715 θα εκτελεστεί με λεωφορείο με τις ενδιάμεσες σταθμεύσεις Σ.Σ Άρνισσας & Σ.Σ Αμυνταίου.





Αθήνα-Χαλκίδα

08/11/2022 αμαξ.2534 θα πραγματοποιηθεί με τρένο στο τμήμα Αθήνα - Οινόη. Στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα η αμαξ 2534 θα εκτελεστεί με λεωφορείο με όλες τις ενδιάμεσες σταθμεύσεις.

08/11/2022 αμαξ.2539 (Χαλκίδα-Οινόη) θα εκτελεστεί με λεωφορείο με όλες τις ενδιάμεσες σταθμεύσεις.

Πειραιάς-Κιάτο

08/11/2022 αμαξ.2302 & 2304 θα πραγματοποιηθούν έως το Σ.Σ Μαγούλας. Στο τμήμα Μαγούλα - Κιάτο θα εκτελεστούν με λεωφορεία και όλες τις ενδιάμεσες σταθμεύσεις.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Δεμένα αναμένεται να παραμείνουν τα πλοία την Τετάρτη 09/11, λόγω συμμετοχής της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ. Η απεργία αφορά όλες τις κατηγορίες πλοίων και θα ξεκινήσει τα ξημερώματα της Τετάρτης, στις 00.01 με λήξη στις 24.00 τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας.

Ναυτεργατικά σωματεία αναμένεται να πραγματοποιήσουν προσυγκέντρωση στο λιμάνι απέναντι από τον Ηλεκτρικό Σταθμό για περιφρούρηση της απεργίας.

Η ΠΝΟ, σε ανακοίνωσή της, ζητεί την έγκαιρη έναρξη των διαπραγματεύσεων για την ανανέωση και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για όλες τις κατηγορίες πλοίων, με ιδιαίτερο βάρος στις ΣΣΕ των φορτηγών πλοίων, που έχουν να ανανεωθούν από το 2010 και ταυτόχρονα τον συνεχή έλεγχο της πιστής τήρησης και εφαρμογής των συμβάσεων και της κείμενης νομοθεσίας. Επίσης ζητά την κατάργηση του Ν. 4150/2013 με τον οποίο μειώθηκαν οι οργανικές συνθέσεις των επιβατηγών πλοίων και την επανεξέταση των συνθέσεων των ταχυπλόων, με ρητή πρόβλεψη και καθιέρωση διπλών πληρωμάτων, ώστε να τηρούνται πιστά τα όρια και οι ώρες απασχόλησης. Τέλος, απαιτεί τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την άμεση αντιμετώπιση και καταπολέμηση της «μαύρης» ανασφάλιστης εργασίας, με ταυτόχρονη καθιέρωση πάγιου συστήματος οικονομικής ενίσχυσης και προστασίας των ανέργων ναυτικών με άμεση αύξηση του προβλεπόμενου επιδόματος ανεργίας και εξασφάλισης δωρεάν περίθαλψης στους ίδιους και στις οικογένειες τους.

