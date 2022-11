Οικονομία

Οι συντάκτες του Ant1news συμμετέχουν στην απεργία της ΕΣΗΕΑ

Η Ένωση Συντακτών προκήρυξε 24ώρη απεργία για την Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου.

Στην 24ωρη απεργία που κήρυξαν, για την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου, τα Σωματεία Εργαζομένων στα ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων η ΕΣΗΕΑ, συμμετέχουν οι συντάκτες του Ant1news.gr

Η ανακοίνωση για την απεργία

«Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνεργαζόμενων Ενώσεων στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ αποφάσισαν την πραγματοποίηση 24ωρης Απεργίας την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022, αντιδρώντας στις δυσμενείς συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί μετά την υγειονομική αλλά και την ενεργειακή κρίση και τις συνεχιζόμενες κυβερνητικές πρακτικές που, όχι μόνο περιορίζουν και φαλκιδεύουν τις κατακτήσεις των εργαζομένων, αλλά καταργούν και θεμελιώδη συνταγματικά μας δικαιώματα.

Το τελευταίο διάστημα όχι μόνο οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, αλλά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, βιώνουμε μια σειρά αλλεπάλληλων αυξήσεων στο κόστος στέγασης, ενέργειας, καυσίμων, τροφίμων, ειδών πρώτης ανάγκης κλπ. Αυξήσεις που έχουν πάρει εκρηκτικές διαστάσεις με τον πληθωρισμό να έχει ξεπεράσει το 12%, δημιουργώντας μία ασφυκτική κατάσταση, που έρχεται να προστεθεί στη υγειονομική κρίση της πανδημίας και την δεκαετή κρίση των Μνημονίων.

Οι εργαζόμενοι στην ενημέρωση ενώνουμε τη φωνή μας με όλους τους εργαζόμενους της χώρας, οι οποίοι απεργούν την ίδια ημέρα μετά την κήρυξη γενικής απεργίας από την ΓΣΕΕ, την ΑΔΕΔΥ και τα Εργατικά Κέντρα και ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ από τις 05.00 π.μ. της Τετάρτης 9 Νοεμβρίου έως τις 05.00 π.μ. της Πέμπτης 10 Νοεμβρίου σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (έντυπα, ραδιοτηλεοπτικά, διαδικτυακά), στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ΕΡΤ, ΓΓΕΕ, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Δημοτικά Ραδιόφωνα, Γραφεία Τύπου.

Τώρα περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή είναι απαραίτητη η αύξηση του κατώτατου μισθού και η επαναφορά του συλλογικού εργασιακού δικαίου με καθολική ισχύ των συλλογικών συμβάσεων εργασίας όχι μόνο στον κλάδο των ΜΜΕ αλλά και σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ,

ΔΕΝ ΥΠΟΧΩΡΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΓΙΑ:

ΣΣΕ σε όλα τα ΜΜΕ

Απασχόληση πλήρους και εξαρτημένης εργασίας

Επαναφορά των περικοπών στις συντάξεις

Αντιμετώπιση της ακρίβειας που πλήττει την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη

Άμεση εξόφληση δεδουλευμένων, όπου οφείλονται

Ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας

Ανώτατα όρια τιμών ειδικά στο κόστος των λογαριασμών ενέργειας και αυστηρός φόρος στα υπερβολικά κέρδη των εταιρειών ενέργειας και άλλων εταιρειών για να διασφαλιστεί αποτροπή της κερδοσκοπίας

Εθνικά και ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης κατά της κρίσης για την προστασία των εισοδημάτων και των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα

Μεταρρύθμιση της λειτουργίας της Αγοράς Ενέργειας. Ν’ αναγνωριστεί ότι η ενέργεια είναι δημόσιο αγαθό και να υπάρξουν άμεσες επενδύσεις για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της κρίσης, όπως η ανεπαρκής επένδυση στην πράσινη ενέργεια και οι συνέπειες των άκρατων ιδιωτικοποιήσεων.

Αποκατάσταση του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων και τήρηση της υποχρέωσης των εργοδοτών για κατάρτιση και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, χωρίς παρελκυστικές τακτικές με στόχο την αποτροπή των ΣΣΕ που τους δεσμεύουν.

Αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για τα εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα, στηρίζοντας τις θέσεις εργασίας, τις αξιοπρεπείς συνθήκες και όρους εργασίας και την αυτονομία του ΕΔΟΕΑΠ και των ΕΤΑΣ-ΤΕΑΣ.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ καλούν όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν μαζικά στην 24ωρη απεργία της 9ης Νοεμβρίου και τον κλάδο της ενημέρωσης σε αγωνιστική ετοιμότητα.

Η υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και η επαναφορά του συλλογικού εργασιακού δικαίου είναι υπεράσπιση των αρχών της Δημοκρατίας, της Ισότητας, της Δικαιοσύνης, με απώτερο σκοπό την Ελευθεροτυπία, την αξιόπιστη κι ελεύθερη Ενημέρωση, με κανόνες δεοντολογίας, αξιοπιστίας και πλουραλισμού.

* Εξαιρούνται οι συνάδελφοι που θα καλύψουν την απεργία

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ – ΝΗΣΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ENΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ»