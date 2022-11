Παράξενα

Viral o σκύλος... απεργός στην Ξάνθη (εικόνες)

Το συμπαθέστετο τετράποδο έδωσε δυναμικό "παρών" στην απεργιακή συγκέντρωση της 9ης Νοεμβρίου στην Ξάνθη και όπως ήταν φυσικό τράβηξε πάνω του όλα τα βλέμματα.



Το ότι είναι μικρόσωμος, ότι χρειάζεται να επισκέπτεται ανά τακτά διαστήματα τον κτηνίατρο και το ότι βασικά δεν είναι… άνθρωπος δεν φάνηκαν να αποτελούν εμπόδιο για έναν συμπαθέστατο και ιδιαίτερα «μάχιμο» σκύλο που βγήκε να διαδηλώσει μαζί με τους απεργούς, στην Ξάνθη.

Το μικρόσωμο τετράποδο κουβαλούσε μάλιστα το δικό του πανό, στο οποίο… διατυμπάνιζε πως «απεργεί», ενώ συμμετείχε κανονικά τόσο στην απεργιακή συγκέντρωση έξω από το Εργατικό Κέντρο της Ξάνθης, το πρωί της Τετάρτης (09/11), όσο και στη μετέπειτα πορεία που ακολούθησε στο κέντρο της πόλης.

Μάλιστα, δεν δίστασε να... τα βάλει σε έναν μεγαλόσωμο σκύλο που πλησίασε την πορεία των διαδηλωτών.

Η ιδιοκτήτρια του σκύλου – απεργού, μερίμνησε ώστε ο τετράποδος διαδηλωτής να ενταχθεί κανονικά στο υπόλοιπο σώμα της πορείας, και όπως φάνηκε ο ίδιος έδειχνε να απολαμβάνει την κινητοποίηση.

Πηγή: xanthinea.gr

