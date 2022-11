Κόσμος

Νεκρός σε τροχαίο ο Κίριλ Στρεμούσοφ

Ο Ρώσος αναπληρωτής κυβερνήτης της Χερσώνας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο.

Ο Κίριλ Στρεμούσοφ σκοτώθηκε την Τετάρτη (9/11), όπως ανακοίνωσε το γραφείο Τύπου της τοπικής κυβέρνησης.

Ο Στρεμούσοφ ανέλαβε καθήκοντα μετά την κατάκτηση της περιοχής από τα ρωσικά στρατεύματα και στις 28 Σεπτεμβρίου απέκτησε ρωσικό διαβατήριο και υπηκοότητα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλέστηκε αξιωματούχους που ανέφεραν ότι το τροχαίο συνέβη σε δρόμο μεταξύ Χερσώνας και Αρμιάνσκ, νοτιοανατολικά, στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία.

Οι λεπτομέρειες και τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν γίνει γνωστά.

Το μέσο ενημέρωσης NEXTA μάλιστα έχει ανεβάσει στο twitter ένα βίντεο με την τελευταία διαδρομή του Στρεμούσοφ ένα λεπτό προτού να συμβεί το τροχαίο.

Stremousov's cortege a minute before his inglorious death. pic.twitter.com/0joJkySba5

Ο κυβερνήτης της Χερσώνας Βλαντιμίρ Σάλντο είπε ότι ο Στρεμούσοφ, σκοτώθηκε, αλλά οι Ουκρανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν σκεπτικισμό για τις αναφορές, οι οποίες δεν μπορούν να επαληθευτούν.

Ο Μιχαήλ Ραζβοζάγιεφ, κυβερνήτης του λιμανιού της Σεβαστούπολης της Κριμαίας, περιέγραψε τον Στρεμούσοφ ως πραγματικό πατριώτη της Ρωσίας, γενναίο και ατρόμητο «είναι μια αναντικατάστατη απώλεια» τόνισε.

Ο Στρεμούσοφ ήταν ένα από τα πιο εξέχοντα δημόσια πρόσωπα της ρωσικής κατοχής της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκτοξεύει επιθετικές δηλώσεις, από τις οποίες η τελευταία ανέβηκε το πρωί της Τετάρτης.

Τον τελευταίο καιρό είχε παροτρύνει τους πολίτες να εκκενώσουν τη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου ενόψει της αυξανόμενης ουκρανικής αντεπίθεσης για την ανάκτηση εδαφών που είχαν καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις τις πρώτες ημέρες του πολέμου.

