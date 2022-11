Κοινωνία

Απεργία: Επεισόδια με μολότοφ και συλλήψεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ηχηρό μήνυμα της κοινωνίας με μαζική συμμετοχή κατά της ακρίβειας που "πνίγει" τα νοικοκυριά. Παρόντα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δέκα συλλήψεις για τα επεισόδια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Χιλιάδες κόσμου έδωσαν το "παρών" στην απεργία της 9ης Νοεμβρίου, κατά το κύμα ακρίβειας που «ροκανίζει» τα εισοδήματα νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Παρόντα όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ρίψεις μολότοφ, χρήση χημικών, αλλά και συλλήψεις σημειώθηκαν τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στη Θεσσαλονίκη, ενώ βιτρίνες καταστημάτων υπέστησαν ζημιές και στις δύο πόλεις.

Στην 24ωρη απεργία που προκήρυξαν ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔ και ΠΑΜΕ συμμετείχαν οι εργαζόμενοι στα ΜΜΜ, στα Μέσα Ενημέρωσης, στις υπηρεσίες του δημοσίου, σε εφορίες, σχολεία, πολεοδομίες, νομαρχίες, δήμους και οι γιατροί στα δημόσια νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ).

Μολότοφ και χημικά μπροστά από τη Βουλή

Επεισόδια σημειώθηκαν στο Σύνταγμα, έξω από τη Βουλή, κατά τη διάρκεια της πορείας στο πλαίσιο της απεργίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.

Άγνωστοι με κουκούλες και καλυμμένα χαρακτηριστικά πέταξαν βόμβες μολότοφ στους άνδρες των ΜΑΤ και ακολούθησε ρίψη χημικών για την απομάκρυνσή τους. Τα επεισόδια σημειώθηκαν μπροστά από τη Βουλή, στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, με μολότοφ να πέφτουν πολύ κοντά στα φυλάκια που βρίσκονται οι εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς.

Επεισόδια σημειώθηκαν και έξω από το υπουργείο Οικονομικών, στην οδό Νίκης στο Σύνταγμα, όπου κουκουλοφόροι πέταξαν μολότοφ. Από τα επεισόδια σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά δημοσιογράφος από πέτρα στο κεφάλι.

Άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές σε καταστήματα στο κέντρο, καθώς έσπασαν βιτρίνες.

Κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων πραγματοποιήθηκαν 11 προσαγωγές, από τις οποίες οι 2 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, ενώ τραυματίστηκε αστυνομικός.

Επεισόδια και στη Θεσσαλονίκη

Επεισόδια ξέσπασαν και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά την ολοκλήρωση της πορείας αντιεξουσιαστών και αριστερών οργανώσεων. Σύμφωνα με το thestival.gr, ομάδα κουκουλοφόρων αποσπάστηκε από τον κύριο κορμό των διαδηλωτών και επιτέθηκε προς τις αστυνομικές δυνάμεις μπροστά στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, εκτοξεύοντας πέτρες και βόμβες μολότοφ.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης, ενώ η Αστυνομία προχώρησε σε 12 προσαγωγές, από τις οποίες οι 8 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, άτομα που αποσπάστηκαν από την πορεία προκάλεσαν φθορές σε τουλάχιστον ένα εμπορικό κατάστημα της Τσιμισκή και έσπασαν κάμερες ασφαλείας και βιτρίνα τράπεζας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για τα επεισόδια

«Πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022, συγκεντρώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την πανελλαδική απεργία, μετά από κάλεσμα Πολιτικών Κομμάτων, Συνδικαλιστικών Φορέων και Ομοσπονδιών, Εργατικών Σωματείων και Συνδικάτων, καθώς και Οργανώσεων.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε πορεία στο κέντρο της Αθήνας και στις περιοχές του Συντάγματος, της πλατείας Κλαυθμώνος, καθώς και επί των οδών Σταδίου και Πανεπιστημίου με τη συμμετοχή περίπου 16.000 διαδηλωτών.

Κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη σημειώθηκαν επεισόδια από ομάδες ατόμων που αποκόπηκαν από το πλήθος, οι οποίες προέβησαν στη ρίψη μολότοφ και αντικειμένων σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων, ενώ προκάλεσαν φθορές σε καταστήματα.

Στη συνέχεια, από τις αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιήθηκε απαραίτητη χρήση των ενδεδειγμένων μέσων, με αποτέλεσμα να απωθήσουν τα άτομα και να διασκορπισθούν προς διάφορες κατευθύνσεις.

Κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν 11 προσαγωγές, από τις οποίες οι 2 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, ενώ τραυματίστηκε αστυνομικός.

Στη συγκέντρωση που έγινε στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν 12 προσαγωγές, από τις οποίες οι 8 μετατράπηκαν σε συλλήψεις».

ΓΣΕΕ: Η ακρίβεια «τσακίζει» τους εργαζόμενους

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, χιλιάδες διαδηλωτές έδωσαν «δυναμικό παρών» στο συλλαλητήριο την πλατεία Κλαυθμώνος, απαιτώντας «να ληφθούν άμεσα και ουσιαστικά μέτρα για την ακρίβεια που πνίγει τα ελληνικά νοικοκυριά και για την αγορά εργασίας που συνεχίζει να θυμίζει ζούγκλα».

Η αύξηση στους μισθούς και η αναγκαιότητα καθολικής ισχύος των συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο των ομιλιών των εκπροσώπων των εργαζομένων, καθώς αποτελούν μέρος του βασικού διεκδικητικού πλαισίου της Συνομοσπονδίας.

«Ο πληθωρισμός καλπάζει, η ακρίβεια τσακίζει, τα εισοδήματα των ευάλωτων νοικοκυριών συρρικνώνονται, οι εργαζόμενοι δεν έχουν στοιχειώδη προστασία, ούτε από το εργατικό δίκαιο ούτε από τις συλλογικές συμβάσεις» δήλωσε στη διάρκεια του συλλαλητηρίου ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος.

Κάλεσε παράλληλα την κυβέρνηση «να εγκαταλείψει τις οριζόντιες πολιτικές, να βοηθήσει αυτούς που έχουν ανάγκη, με προτεραιότητα τους άνεργους, τους χαμηλόμισθους, τους συνταξιούχους και βεβαίως όλη την μισθωτή εργασία, τους ανθρώπους του μόχθου που για πάνω από 10 χρόνια υφίστανται, πότε μνημόνια πότε πανδημίες και τώρα την κρίση πληθωρισμού και ακρίβειας».

«Οι διαδηλωτές έδωσαν σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση ότι ο κόσμος της μισθωτής εργασίας δεν μπορεί να σηκώνει στις πλάτες του τα βάρη των κρίσεων, ζητώντας να μπει οριστικό τέλος στις πολιτικές που αυξάνουν τις ανισότητες και μεγαλώνουν την λίστα των ανέργων» αναφέρει η ΓΣΕΕ σε σχετική της ανακοίνωση.

ΑΔΕΔΥ: «Όχι» στις πολιτικές που οδηγούν στη φτώχεια και την εξαθλίωση

«Ο κόμπος έφτασε πλέον στο χτένι. Δεν θα δεχτούμε να συνεχίσουμε να πληρώνουμε εμείς τις τεράστιες αυξήσεις στο ρεύμα, στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο, στο ψωμί και σε όλα τα είδη λαϊκής ανάγκης» ανέφερε στην ομιλία του εκ μέρους της ΑΔΕΔΥ ο προεδρεύων της Ε.Ε., Δημήτρης Μπράτης.

Όπως τόνισε η σημερινή συγκέντρωση έχει ως κεντρικό αίτημα τις αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων «για να ζουν με αξιοπρέπεια». «Η κυβέρνηση εργαλειοποιεί τον πόλεμο στην Ουκρανία, αφενός για να μεταθέσει τις δικές της ευθύνες στην ακρίβεια και στην μείωση των μισθών των εργαζομένων, και αφετέρου για να συνεχίσει την αντεργατική και νεοφιλελεύθερη πολιτική της» υποστήριξε, προσθέτοντας: «Την κρίση δεν θα πληρώνουν πάντα οι εργαζόμενοι. Είναι η ώρα να πληρώσουν οι έχοντες και κατέχοντες».

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Κυπαρισσία: Δύο συλλήψεις - Το κίνητρο των δραστών

“Καλάθι του νοικοκυριού”: Η συγκριτική λίστα από 14 σούπερ μάρκετ

Καιρός: ομίχλες, βοριάδες και συννεφιές την Πέμπτη