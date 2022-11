Παράξενα

Γάμο με κουμπάρο ένα... πάντα τέλεσε ο Μπακογιάννης

Επικός γάμος στο Δημαρχείο της Αθήνας. Η ανάρτηση και το μήνυμα του Κώστα Μπακογιάννη

Στο Δημαρχείο της Αθήνας γάμοι γίνονται πολλοί και δεν αποτελούν είδηση.

Έναν γάμο όμως διαφορετικό από τους άλλους, τέλεσε ο Δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης, καθώς το ζευγάρι αποφάσει να πρωτοτυπήσει επιλέγοντας για κουμπάρο ένα... πάντα.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, έκανε και τη σχετική ανάρτηση στα social media ποστάροντας τη φωτογραφία με τον κουμπάρο-πάντα, γράφοντας: «Αγάπη για… πάντα! Ο καλύτερος κουμπάρος έβερ. Να ζήσετε!».

