Φονικός σεισμός στο Νεπάλ (βίντεο)

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στο Νεπάλ, προκαλώντας θανάτους και καταστροφές.

Ισχυρός σεισμός 6,6 βαθμών έπληξε σήμερα το Νεπάλ, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους και καταστρέφοντας πολλά σπίτια στην περιοχή Ντότι, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι αρχές έκαναν λόγο για άλλους πέντε σοβαρά τραυματίες μετά την κατάρρευση τουλάχιστον οκτώ σπιτιών.

Το σεισμολογικό κέντρο του Νεπάλ υπολόγισε ότι η ισχύς του σεισμού ήταν 6,6 βαθμοί. Το Εθνικό Κέντρο Σεισμολογίας της Ινδίας ανέφερε πως ήταν 6,3. Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) εκτίμησαν πως το μέγεθος της δόνησης ήταν 5,6 βαθμοί.

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 02:00 (τοπική ώρα· στις 22:30 χθες Τρίτη ώρα Ελλάδας) εντοπίστηκε κοντά στη Ντιπάγιαλ, 340 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Κατμαντού. Έγινε αισθητός ως το Νέο Δελχί, την πρωτεύουσα της γειτονικής Ινδίας.

