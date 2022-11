Life

“The 2Night Show”: Η Νεφέλη Μεγκ για την νευρική ανορεξία και τα social media

Στον Γρηγόρη Αρναούτογλου μίλησε η γνωστή youtuber Νεφέλη Μεγκ για το χόμπι που έγινε επάγγελμα.

Στο «The 2Night Show» της Τετάρτης ήταν καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου η Νεφέλη Μεγκ και μίλησε για την αλλαγή πεδίου της από τη Νομική στα social media, αλλά και την αποχώρησή του από την εκπομπή της Μαρίας Μπακοδήμου.

«Από τα 18 μου μέχρι τα 21 πέρασα νευρική ανορεξία. Έλεγα “όχι” σε κοινωνικές συναναστροφές γιατί δεν ήθελα να φάω και να πιώ και έχασα πολλά πράγματα. Άργησα να συνειδητοποιήσω ότι είχα πρόβλημα και τελικά πήγα σε ψυχίατρο και διατροφολόγο μαζί. Όλα είναι στο μυαλό και η επίσκεψη σε ειδικό σώζει».

«Μου άρεσε πολύ να κάνω τον κόσμο να γελάει, ήταν οργασμός όλο αυτό. Ήρθε η καραντίνα και ξεκίνησα το youtube και έβλεπα ότι η φάση είναι τα social media και έτσι ξεκίνησα. Όταν πήρα τα πρώτα μου χρήματα, μετά από δύο χρόνια, εκεί συνειδητοποίησα ότι μπορεί να γίνει και δουλειά και ήταν υπέροχο» ανέφερε η Νεφέλη Μεγκ.

Μιλώντας για τη συμμετοχή και την αποχώρησή της από την εκπομπή της Μαρίας Μπακοδήμου, είπε:

«Δεν είχα καϊλα να είμαι στο πάνελ, εγώ πήγα να κάνω τα γκάλοπ. Τα τηλεοπτικά τερτίπια δεν τα έχω μάθει και λειτουργεί λίγο περίεργα το σύστημα. Η τηλεόραση κι ότι έχει να κάνει με το θέαμα μου αρέσει. Διαφορετικά τα συζητούσαμε και διαφορετικά γινόταν στην υλοποίηση. Από ότι κατάλαβα ήταν όλοι σε μια νεφέλη, σε ένα σύννεφο.

Δεν ήθελα να είμαι στο πάνελ. ‘Εφυγα κι ήταν φοβερά φιλικοί όλοι. Όλοι ήταν υπέροχοι».

