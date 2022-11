Κοινωνία

Τροχαίο: Νεκρός 19χρονος οδηγός μηχανής

Κι άλλο αίμα νέου ανθρώπου στην άσφαλτο, με τον 19χρονο μοτοσικλετιστή να βρίσκει φριχτό τέλος.

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 19χρονο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη.

Ο νεαρός οδηγός κινείτο στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες, συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο.

Ο 19χρονος έχασε ακαριαία τη ζωή του, ενώ ακόμα δύο άτομα τραυματίστηκαν.

Στο σημείο της τραγωδίας , φίλοι του 19χρονου έχουν αφήσει αναμμένα κεριά και κασκόλ του Άρη, αφού ο άτυχος νέος ήταν φίλαθλος της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Για τα αίτια του δυστυχήματος προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

