Γ' Νεκροταφείο Αθηνών: Έσπασαν οστεοφυλάκια και αφαίρεσαν οστά

Ένα περιστατικό που προκαλεί φρίκη αποκαλύφθηκε στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Άγνωστοι έσπασαν οστεοφυλάκια στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών και αφαίρεσαν οστά, το απόγευμα της Δευτέρας 7 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δράστες έσπασαν σαράντα οστεοφυλάκια και αφαίρεσαν τα οστά από τα οκτώ.

Η εκτίμηση της αστυνομίας είναι ότι οι δράστες είτε ήθελαν να αφαιρέσουν χρυσά δόντια, είτε να χρησιμοποιήσουν τα οστά για διάφορες τελετές.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση.

