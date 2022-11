Οικονομία

“Μαϊμού” προϊόντα: Εξαρθρώθηκε σπείρα με “χρυσή” λεία (εικόνες)

Διακινούσαν απομιμητικά προϊόντα μέσω διαδικτύου. Οι "εικονικές" εταιρείες και οι "αχυράνθρωποι". Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση.

Σπείρα που διακινούσε απομιμητικά προϊόντα μέσω διαδικτύου εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας. Η συνολική αξία των ειδών που διακινήθηκαν υπερβαίνει το ποσό του 1,5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΛΑΣ.

Συνελήφθησαν 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφίας, απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα σήματα, όπλα και ναρκωτικά.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η σπείρα, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2020, εμπορευόταν απομιμητικά είδη μέσω ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ τα μέλη της διαχειρίζονταν «εικονικές» εταιρείες, στους λογαριασμούς των οποίων πιστώνονταν τα χρήματα από τις πωλήσεις, ενώ στη συνέχεια προέβαιναν στην ανάληψή τους.

Οι κατηγορούμενοι για να πετύχουν το σκοπό τους, διαφήμιζαν τα «επώνυμα» είδη ένδυσης και υπόδησης, μέσω του διαδικτύου, σε τιμές ευκαιρίας με υποτιθέμενες εκπτώσεις-προσφορές, της τάξης του 40%, παραπλανώντας και πείθοντας ανυποψίαστους καταναλωτές για τη γνησιότητα των εμπορευμάτων.

Οι παραγγελίες αποστέλλονταν στους πελάτες, είτε μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, χωρίς να εκδίδονται φορολογικά παραστατικά και αναγράφοντας ως αποστολείς φυσικά και νομικά πρόσωπα - «αχυράνθρωπους», είτε δίνονταν από κοντά από μέλη της σπείρας που πληρώνονταν σε μετρητά. Για την αποθήκευση των απομιμητικών προϊόντων οι κατηγορούμενοι διατηρούσαν αποθήκη σε περιοχή της Αθήνας, ενώ για τη μεταφορά τους χρησιμοποιούσαν όχημα ιδιοκτησίας μίας εκ των «εικονικών» εταιριών.

Από την έρευνα της ΕΛΑΣ προέκυψε ότι οι φερόμενοι ως δράστες είχαν φτιάξει τουλάχιστον 4 ιστοσελίδες, μέσω των οποίων έγιναν συνολικά πάνω από 23.000 αποστολές εμπορευμάτων.

Η εξάρθρωση της σπείρας πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, την Τρίτη 8 Νοεμβρίου, σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Σε έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, εταιρεία ταχυμεταφορών, αποθήκη και δύο λογιστικά γραφεία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 152,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 15,2 γραμμάρια άγνωστης ουσίας, πιστόλι κρότου και 59 φυσίγγια, απομιμητικά είδη ένδυσης και υπόδησης και 10 δέματα με εμπορεύματα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σκληροί δίσκοι και κινητά τηλέφωνα, φορτηγό, 3.850 ευρώ, 16 τραπεζικές κάρτες και 5 βιβλιάρια τραπεζικών λογαριασμών, πλήθος αποδεικτικών αποστολών πακέτων (vouchers), τραπεζικά στοιχεία και έγγραφα των εταιρειών.

Τα κατασχεμένα ψηφιακά πειστήρια, το πιστόλι κρότου και τα φυσίγγια θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ το χρηματικό ποσό θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι κατασχεθείσες ναρκωτικές ουσίες και η άγνωστη ουσία θα αποσταλούν για εξέταση στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Όσον αφορά τα εμπορεύματα που κατασχέθηκαν, καταστράφηκαν σε ειδικό κάδο απορριμμάτων.

Οι επτά συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

