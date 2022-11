Life

Γνωστός Tik Toker συνελήφθη για παρενόχληση ανήλικων κοριτσιών

Τι είπαν τα δυο ανήλικα κορίτσια στην καταγγελία τους. Ο Tik Toker είχε συλληφθεί ξανά και πριν από μερικές ημέρες.



Γνωστός TikToker είναι ο άνδρας που συνελήφθη πριν από μερικές ημέρες στο κέντρο της Αθήνας κατηγορούμενος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκων.

Η σύλληψή του έγινε μετά από την καταγγελία των δυο κοριτσιών στην Αστυνομία. Ο 57χρονος φέρεται να προσέγγισε τα δύο ανήλικα κορίτσια μέσα σε κατάστημα στο κέντρο της Αθήνα και σύμφωνα με πληροφορίες τα φίλησε και τα θώπευσε.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ανήλικες έβαλαν τις φωνές και απομακρύνθηκαν από το σημείο, ζητώντας βοήθεια από αστυνομικούς της ομάδας ΔΡΑΣΗΣ. Οι αρχές εντόπισαν τον 57χρονο και τον συνέλαβαν.

Ο γνωστός TikToker είχε συλληφθεί στα τέλη Οκτωβρίου για κατοχή και χρήση ναρκωτικών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρωινές ώρες της 5-11-2022 στο κέντρο της Αθήνας, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΡΑΣΗ, 57χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκων.

Ειδικότερα, μετά από διερεύνηση καταγγελίας 2 ανηλίκων κοριτσιών για άγνωστο άνδρα ο οποίος τις προσέγγισε, πρωινές ώρες της 5-11-2022 σε κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας και προέβη σε προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας τους, κατόπιν αναζητήσεων από τους ανωτέρω αστυνομικούς, εντοπίστηκε ο 57χρονος και συνελήφθη.

Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Ακρόπολης, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».

