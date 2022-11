Τεχνολογία - Επιστήμη

Ντας: Τουρκία και Ελλάδα πλησιάζουν κατά 30 εκατοστά τον χρόνο (εικόνες)

Τι αποκαλύπτει ο Τούρκος γεωλόγος για τις μετακινήσεις των πλακών του φλοιού της Γης, λόγω και της πλειάδας των σεισμών στην περιοχή.

«Κάθε χρόνο, Τουρκία και Ελλάδα πλησιάζουν κατά 20 με 30 εκατοστά» υποστηρίζει ο Τούρκος γεωλόγος-μηχανικός, Μπουρχάν Ντας, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γεωλόγων - Μηχανικών του Ελαζίγ στην ανατολική Τουρκία.

Επισημαίνει δε, μειδιώντας, πως σε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια οι δύο χώρες θα είναι «χερσαίοι γείτονες» και σε περιοχές όπου σήμερα τους χωρίζει η θάλασσα.

Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα «Sabah», o Ντας δήλωσε πως τους τελευταίους 10 μήνες έχουν σημειωθεί 17.000 μικροί και μεγάλοι σεισμοί στην ευρύτερη περιοχή.

Σημειώνει ότι λόγω της κινητικότητας της αραβικής πλάκας, η πλάκα της Ανατολίας, πάνω στην οποία εκτείνεται η Τουρκία, συμπιέζεται συνεχώς προς τα δυτικά και επομένως προς την Ελλάδα, μειώνοντας την απόσταση των δύο χωρών κατά 20 με 30 εκατοστά ετησίως.

«Μετά από εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, η Σμύρνη, η Μούγλα και οι επαρχίες μας σε αυτήν την περιοχή θα είναι χερσαίοι γείτονες με την Ελλάδα. Το μέγεθος των νησιών στο Αιγαίο θα αλλάξει, ενώ θα προκύψουν και νέα νησιά», δήλωσε ο Ντας.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γεωλόγων-Μηχανικών του Ελαζίγ, εκτίμησε πως θα υπάρξει σεισμός σε τμήμα του ρήγματος του Τσελιχάν που θα φθάσει σε μέγεθος τα 7,2 Ρίχτερ, επηρεάζοντας περιοχές της ανατολικής Τουρκίας.

