Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη: Ο ΕΕΣ στο Σύνταγμα

Ο Ε.Ε.Σ. διοργανώνει μεγάλη δράση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον διαβήτη στην Πλατεία Συντάγματος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη (14/11), ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ξεκινάει μεγάλη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την αξία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της σωστής διαχείρισης του διαβήτη. Η δράση του Ε.Ε.Σ. θα ξεκινήσει την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρες 9-2 μ.μ., στην Πλατεία Συντάγματος.

Συγκεκριμένα, η Κινητή Ομάδα Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στελεχωμένη με γιατρούς και νοσηλευτές του Τομέα Υγείας του Ε.Ε.Σ, θα βρίσκεται το πρωί της Δευτέρας (9-2 μ.μ.) στην Πλατεία Συντάγματος, πλησίον της εισόδου του Μετρό. Κατά τη διάρκεια της δράσης θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις σακχάρου στον κόσμο, καθώς και αναλυτική ενημέρωση για τους τρόπους με τους οποίους όλοι μπορούμε να προλάβουμε τον διαβήτη και τις επιπλοκές του.

Η Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Νοεμβρίου, χρησιμεύει για να υπενθυμίζει σε όλους ότι ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι μία ολοένα αυξανόμενη παγκόσμια απειλή για την υγεία. Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα ένας στους δέκα ενήλικες παγκοσμίως ζει με σακχαρώδη διαβήτη και σχεδόν οι μισοί δεν έχουν διαγνωστεί. Το θετικό μήνυμα είναι ότι το 80% των περιπτώσεων ΣΔ τύπου 2, μπορεί να προληφθεί με την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Συνεπώς η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή διαχείριση του διαβήτη διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα ζωής και στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης από τη νόσο.

