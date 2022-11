Οικονομία

Σκρέκας: Οι σεισμικές έρευνες ξεκίνησαν - Το πλοίο απλώνει καλώδια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι περιοχές των ερευνών, το χρονοδιάγραμμα και τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.



Ξεκίνησαν σήμερα οι σεισμικές έρευνες στις θαλάσσιες περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Έχει ξεκινήσει το πλοίο. Απλώνει τα καλώδια που σέρνει με τα ακουστικά, όπου λαμβάνει επιστροφή των κυμάτων για να μπορεί να προσδιορίσει τις δομές τις γεωλογικές», ανέφερε ο υπουργός.

Ο Κώστας Σκρέκας τόνισε ότι «το κοίτασμα το οποίο πιθανολογούμε ότι υπάρχει νοτιοδυτικά της Κρήτης και της Πελοποννήσου ίσως είναι η τελευταία ελπίδα που έχει η εξορυκτική βιομηχανία για να να βρει μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου στην περιοχή της ανατολικής Ευρώπης».

Οι έρευνες γίνονται από την κοινοπραξία ExxonMobil/Helleniq Energy που κατέχει τα δικαιώματα στην περιοχή. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, εφόσον τα αποτελέσματα των ερευνών είναι ενθαρρυντικά θα ακολουθήσει στο τέλος του 2026 ερευνητική γεώτρηση και από το 2027 η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων.

Σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα των κητωδών που βρίσκονται στην περιοχή των ερευνών ο κ. Σκρέκας δήλωσε ότι εφαρμόζονται οι καλύτερες πρακτικές σε παγκόσμιο επίπεδο και πως η περιβαλλοντική νομοθεσία της Ελλάδας είναι πολύ αυστηρή και θα τηρηθεί.

Εν τω μεταξύ, την πάγια αμερικανική θέση ότι η ανάπτυξη πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να προάγει την συνεργασία και να παρέχει τα θεμέλια για διαρκή ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή εξέφρασε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχολιάζοντας στον ΑΝΤ1 τις έρευνες για υδρογονάνθρακες που πρόκειται να ξεκινήσει η Ελλάδα νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου και στην Κρήτη.

Πιο συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στη Νέα Υόρκη Θανάσης Τσίτσας, σε ερώτηση για το πως σχολιάζει ο εκπρόσωπος Στέιτ Ντιπάρτμεντ το γεγονός ότι η Ελλάδα εξέδωσε ΝΑVTEX που δεσμεύει δύο περιοχές (νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου και Κρήτη) για να διερευνηθούν κοιτάσματα υδρογονανθάκων με σκοπό να μειώσει την εξάρτηση της από τα εισαγόμενα καύσιμα και να συμβάλει στις προσπάθειες της Ευρώπης να απογαλακτιστεί από το ρωσικό φυσικό αέριο, απάντησε: «Η μακροχρόνια πεποίθησή μας είναι ότι η ανάπτυξη των πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να προάγει τη συνεργασία και να παρέχει τα θεμέλια για διαρκή ενεργειακή ασφάλεια και οικονομική ευημερία σε ολόκληρη την περιοχή».





Ειδήσεις σήμερα:

Αποστολάκης για Τουρκία: Να είμαστε έτοιμοι για όλα - Επέκταση στα 12 μίλια άμεσα

12χρονη - Κολωνός: προφυλακίστηκε ο 43χρονος ηλεκτρολόγος

Δολοφονία στην Κυπαρισσία: Δύο συλλήψεις - Το κίνητρο των δραστών