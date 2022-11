Πολιτική

Μητσοτάκης - Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία: Συνάντηση για τις δράσεις στήριξης

Όσα έχουν γίνει, αλλά και αυτά που πρέπει να γίνουν ακόμα συζητήθηκαν στο Μαξίμου μεταξύ Πρωθυπουργού και Ε.Σ.Α.μεΑ., μία μέρα μετά την κατάθεση Σχεδίου Δράσης.

Η πρόοδος που σημειώθηκε στην εφαρμογή πολιτικών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των Ατόμων με Αναπηρία και τα προβλήματα που εξακολουθούν να απασχολούν τα ΑμεΑ, και χρειάζονται επίλυση, συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τα μέλη της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα ζητήματα αυτά αποτελούν κυβερνητική προτεραιότητα από την πρώτη στιγμή και για αυτό η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει ήδη σε μια σειρά οριζόντιων πολιτικών για την επίλυσή τους.

«Ακόμα θυμάμαι τη συνάντησή μας εκείνο τον Δεκέμβριο του 2018, πριν εκλεγώ Πρωθυπουργός, όταν είχα έρθει στα γραφεία σας και σας είχα πει ότι στο πρόσωπο μου θα δείτε έναν πρωθυπουργό ο οποίος πραγματικά θα δώσει λύση σε θέματα που ταλάνιζαν τα Άτομα με Αναπηρία εδώ και πολλές δεκαετίες. Και αισθάνομαι εντάξει με τη δέσμευσή μου αυτή. Αλλά, βέβαια, να πω επίσης ότι ό,τι κάνουμε ανεβάζει και τον πήχη των προσδοκιών. Έτσι είναι η πολιτική και το αναγνωρίζουμε αυτό», τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει τώρα είναι να συζητήσουμε για την επόμενη μέρα, αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν ακόμα. Έχω εικόνα των αιτημάτων και των ζητημάτων που απασχολούν τα Άτομα με Αναπηρία, αλλά θέλω να τα ξανασυζητάμε για να σιγουρευόμαστε ότι αυτά στα οποία συμφωνούμε και δεσμευόμαστε υλοποιούνται εντός των χρονοδιαγραμμάτων τα οποία έχουμε θέσει», επεσήμανε ο Πρωθυπουργός.

«Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μας για την συνεργασία που έχουμε προφανώς και με εσάς, με τον Υπουργό Επικρατείας και το επιτελείο του και με αρκετούς Υπουργούς της κυβέρνησης. Νομίζουμε ότι η περίοδος αυτή, η θητεία της κυβέρνησης σας, καταγράφει σημαντική πρόοδο σε θέματα των Ατόμων με Αναπηρία και στο θεσμικό και στο συμβολικό και στο καθαρά πολιτικό επίπεδο», σημείωσε ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ., Ιωάννης Βαρδακαστάνης.

Ο κ. Βαρδακαστάνης τόνισε στον Πρωθυπουργό, ότι η Ε.Σ.Α.μεΑ. αναγνωρίζει τις θετικές δράσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, όπως είναι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η θεσμοθέτηση του Προσωπικού Βοηθού ατόμων με αναπηρία, η Κάρτα Αναπηρίας και άλλες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης.

Η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τα μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ. έγινε μία μέρα μετά την κατάθεση στη Βουλή για ψήφιση την επόμενη εβδομάδα, του νομοσχεδίου για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών για τα Άτομα με Αναπηρία.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της Ε.Σ.Α.μεΑ. έθεσαν, μεταξύ άλλων συγκεκριμένα αιτήματα ασφάλισης και συντάξεων, όπως αυξήσεις στα επιδόματα των ατόμων με αναπηρία, την αποσύνδεση του προνοιακού επιδόματος από τη σύνταξη και την εργασία, την κατάργηση της διακοπής του προνοιακού αναπηρικού επιδόματος των τέκνων με βαριά αναπηρία ή βαριά νοητική υστέρηση όταν λάβουν τη σύνταξη του αποθανόντος γονέα τους, τα ζητήματα της αύξησης των συντάξεων, την επαναφορά ευνοϊκών ρυθμίσεων για τη συνταξιοδότηση των γονέων/ συζύγων/ αδελφών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία και τη μη περικοπή της σύνταξης σε περίπτωση απασχόλησης συνταξιούχων λόγω αναπηρίας.

Στη συνάντηση μετείχαν επίσης, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Γενικός Γραμματέας της Ε.Σ.Α.μεΑ, Βασίλης Κούτσιανος.

