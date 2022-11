Οικονομία

Απάτη - Πυραμίδα: χιλιάδες θύματα, εκατομμύρια κέρδη, μια σύλληψη στην Αθήνα

Σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται τα κέρδη των απατεώνων, που “δάγκωσαν” χιλιάδες θύματα τους, σε δύο ηπείρους.

Δύο άτομα για τα οποία υπήρχε "Ερυθρά αναγγελίας της INTERPOL", που τους αναζητούσε ως μέλη συμμορίας που εξαπάτησε, με την μέθοδο της πυραμίδας, συνολικά 2.000 ανθρώπους σε Ευρώπη και Ασία, αποκομίζοντας κέρδη 28 εκατομμυρίων ευρώ!

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρει:

«Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν, μετά από κατάλληλη διασυνοριακή συνεργασία, στις 26 Οκτωβρίου 2022 σε Ελλάδα και Ιταλία, για υπόθεση απάτης διεθνικού χαρακτήρα. Σε βάρος τους εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία της INTERPOL, σύμφωνα με την οποία εμπλέκονταν σε υπόθεση οικονομικής απάτης, μεγάλης κλίμακας, τύπου «πυραμίδα» (Ponzi scheme).

Η σύλληψη του ενός πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας από Αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όταν προσπάθησε να εξέλθει αεροπορικώς με προορισμό τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα θύματα της εγκληματικής τους δραστηριότητας ξεπέρασαν τα 2.000 άτομα σε Ευρώπη και Ασία, με παράνομο οικονομικό όφελος το οποίο ανέρχεται στα 28 εκατομμύρια ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και ακολούθως διατάχθηκε η προσωρινή του κράτηση, προκειμένου εξετασθεί η υπόθεση έκδοσής του.

Σημειώνεται ότι, ο εκτελεστικός Διευθυντής Αστυνομικών Επιχειρήσεων της INTERPOL ευχαρίστησε όλες τις Διωκτικές Αρχές και τα Εθνικά Κεντρικά Γραφεία INTERPOL των εμπλεκομένων χωρών μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας (Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας) για την άμεση ανταπόκριση που επέδειξαν στην συγκεκριμένη, μείζονος σημασίας για τον Οργανισμό, υπόθεση οικονομικού εγκλήματος».

