Άγιος Δημήτριος: Ληστές ξυλοκόπησαν ένοικο μονοκατοικίας και άρπαξαν χρήματα

Νύχτα τρόμου για έναν 44χρονο, ο οποίος κατέληξε στο νοσοκομείο από τα χτυπήματα των δραστών.



Νύχτα τρόμου έζησε ένας άνδρα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, καθώς έπεσε θύμα ληστείας μέσα στο διαμέρισμά του.

Η ληστεία, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, έγινε πριν από λίγες μέρες την ώρα που ο 44χρονος άνδρας κοιμόταν στο διαμέρισμά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις άγνωστοι έσπασαν την πόρτα της μονοκατοικίας που μένει και αφού τον ξυλοκόπησαν άγρια, τον ανάγκασαν να τους πει που είχε κρυμμένα χρήματα.

Οι δράστες άρπαξαν 6.800 ευρώ που είχε κρυμμένα στο σπίτι του και τράπηκαν σε φυγή πεζή προς τη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Τέλος, ο 44χρονος άνδρας με καταγωγή από το Πακιστάν, χρειάστηκε να διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Γενικό Κρατικό», από τα χτυπήματα που δέχθηκε από τους ληστές.

