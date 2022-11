Κόσμος

Τουρκία: Φωτιά σκότωσε οκτώ παιδιά και μια γυναίκα (βίντεο)

Φρίκη με το θάνατο 6 μικρών παιδιών και της μητέρας τους. Ποια ήταν τα άλλα δύο θύματα. Ποια είναι τα αίτια της τραγωδίας.

Φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα της Προύσας, προκάλεσε το θάνατο οκτώ παιδιών και μίας γυναίκας, από τη Συρία.

Η φωτιά που φέρεται να προκλήθηκε από σόμπα, τύλιξε το διαμέρισμα στις φλόγες και βρήκαν φριχτό θάνατο έξι αδέλφια ηλικίας 1- 11 ετών, η 31χρονη μητέρα τους και δύο ξαδέλφια τους 10 και 11 ετών, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των τουρκικών Αρχών.

Ο πατέρας των έξι παιδιών δεν ήταν στο σπίτι την ώρα που ξέσπασε η φωτιά, έσπευσε όμως στο σημείο και προσπαθώντας να σώσει την οικογένειά του, τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της περιοχής.

«Η φωτιά ξέσπασε στις 23:00 το βράδυ. Προσπαθήσαμε να τους προσεγγίσουμε, όμως τα τέσσερα παιδιά ήταν ήδη νεκρά. Ήταν πολύ καλή οικογένεια και τα παιδιά πάντα έπαιζαν έξω», δήλωσε ένας γείτονας.

Τα μέλη της οικογένειας ετάφησαν σε νεκροταφείο που υπάρχει στην περιοχή για Σύρους. Προέρχονταν από το Χαλέπι και βρίσκονταν στην Προύσα από το 2017, οπότε και άφησαν την εμπόλεμη χώρα τους.

Ζούσαν μαζεύοντας και πουλώντας άχρηστα μέταλλα. Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, τετραώροφης πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του τοπικού γραφείου του CHP, «στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, αλλά δεν υπάρχει φυσικό αέριο και γι’αυτόν το λόγο πολλοί ανάβουν σόμπες». Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι, το φυσικό αέριο θα φτάσει και στην περιοχή και δεν θα υπάρξουν παρόμοια συμβάντα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των τοπικών Αρχών, στην Προύσα υπολογίζεται ότι, ζουν περίπου 185.000 πρόσφυγες από τη Συρία, από τα 3,7 εκατομμύρια Σύρων που ζουν στην Τουρκία.

