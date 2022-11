Αθλητικά

Στο ΑΝΤ1+ όλο το Παγκόσμιο Κύπελλο και τα αστέρια του ποδοσφαίρου

Ο Μέσι, ο Νεϊμάρ, αλλά και ο Ζιντάν και ο Μαραντόνα όπως δεν τους έχετε ξαναδεί!



Πάθος, ελπίδα, απογοήτευση, ενθουσιασμός, κινηματογραφικά γκολ, αγωνιώδεις αποτυχίες, τα ζούμε όλα στο ΑΝΤ1+. Στην τελική ευθεία για το Μουντιάλ, δεκαέξι επίσημες ταινίες της FIFA, ήδη διαθέσιμες αποκλειστικά στη streaming πλατφόρμα είναι εδώ και μας θυμίζουν τον λόγο που το ποδόσφαιρο είναι πολλά περισσότερα από ένα απλό άθλημα.

Μέσα από το θεματικό κανάλι και την ειδική ενότητα FIFA World Cup, οι συνδρομητές του ΑΝΤ1+ έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια ιστορική αναδρομή στις καλύτερες διοργανώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μόνο εδώ. Ανάμεσά τους βρίσκονται διοργανώσεις που δεν έχουν προηγούμενο, όπως αυτή του 1994, όπου το Κύπελλο φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ, αλλά και αυτή του 2002, που διοργανώθηκε για πρώτη φορά σε ασιατικό έδαφος όχι από μία, αλλά από δύο χώρες. Το ταξίδι ξεκινά από το 1966 και φτάνει στις τρεις τελευταίες διοργανώσεις του 21ου αιώνα, με τη Νότιο Αφρική, τη Βραζιλία και τη Ρωσία να έχουν γράψει με ανεξίτηλα γράμματα στην ιστορία του Μουντιάλ.

Οι μεγαλύτεροι ποδοσφαιρικοί άσοι του κόσμου, Μέσι, Νεϊμάρ, Ζιντάν, Μαραντόνα, Ροντρίγκεζ, Μίλερ, παίζουν μπάλα στις οθόνες μας και μας γεμίζουν ξανά συγκινήσεις. Ο αξέχαστος τελικός του 1966, που Χερστ και Μουρ χάρισαν στην Αγγλία το έπαθλο μέσα στην έδρα της, ο τελικός του 1970, όταν Πελέ και Ζαϊρζίνιο οδήγησαν τη Σελεσάο στην κορυφή, τελικοί που κρίθηκαν στα πέναλτι κόντρα σε όλα τα προγνωστικά και άλλες απίθανες στιγμές που ξεσήκωσαν τους φιλάθλους σε όλον τον κόσμο.

Λεπτομέρειες που δεν είδαμε ποτέ, παρασκήνιο, συναισθήματα, γνωστές και άγνωστες προσωπικότητες που διαμόρφωσαν το ποδόσφαιρο του σήμερα ζωντανεύουν αποκλειστικά στο ANT1+. Όλοι οι αγώνες του FIFA World Cup Qatar 2022 live και on demand, πάνω από 300 ώρες ειδικά διαμορφωμένου ποδοσφαιρικού περιεχομένου, θεματικό κανάλι FIFA World Cup και όλο το περιεχόμενο του ΑΝΤ1+ μόνο με 3,33€ τον μήνα (ισχύει για 6μηνη συνδρομή συνολικού κόστους 19,99€ με εφάπαξ χρέωση), με εγγραφή στο www.antennaplus.gr. Ζήσ’ το εδώ, δες το παντού!

