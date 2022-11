Κόσμος

Οκτάι για Κυπριακό: Δεν θα επιτρέψουμε στις ΗΠΑ να αποτελέσουν απειλή

«Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να πραγματοποιήσουμε τα όνειρα αιώνων του έθνους μας», το μήνυμα του Ερντογάν με αφορμή την 84η επέτειο του θανάτου του Κεμάλ Ατατούρκ.

Ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Φουάτ Οκτάι, σε δηλώσει τους από την κατεχόμενη Κύπρο, υπογράμμισε ότι «ο εξοπλισμός στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Ειδικά αν αφορά την ασφάλεια της “τδβκ” και του τουρκικού λαού, διότι η εγγύησή μας ξεκινά από την ασφάλεια».

Ο κ. Οκτάι, συνέχισε αναφέροντας ότι «τόσο οι Αμερικανοί όσο και οι Έλληνες γνωρίζουν καλά πως το τουρκικό έθνος δεν θα προβεί σε απειλητικές επιχειρήσεις. Επομένως, αν θέλουν να συνεχίσουμε πιο αποφασιστικά σε ορισμένα θέματα, μπορούν να μας απειλήσουν εκείνοι.

Τα εμπλεκόμενα κράτη, ιδιαίτερα οι ΗΠΑ, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν την πραγματικότητα το συντομότερο δυνατό και να αντιληφθούν ότι θα ήταν προς το συμφέρον τόσο των κοινωνιών όσο και των κρατών να είναι το νησί άοπλο και όχι εξοπλισμένο. Τα εν λόγω κράτη θα πρέπει να καθορίσουν τις πολιτικές τους ανάλογα».

Και κατέληξε ο κ. Οκτάι, τονίζοντας ότι «δεν θα επιτραπεί στις ΗΠΑ να αποτελέσουν απειλή που θα επηρεάσει άμεσα την ασφάλεια, ακόμη και αν αυτό συμβεί για διαφορετικούς λόγους (σκοπούς). Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να παιχτεί κανένα παιχνίδι στην περιοχή ερήμην μας, δεν θα το επιτρέψουμε, δεν θα επιτρέψουμε ένα τέτοιο παιχνίδι να δημιουργήσει απειλή για την ασφάλειά μας χωρίς να αντιδράσουμε.

Η πρόταση λύσης για το Κυπριακό που βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στο τραπέζι είναι μια λύση δύο κρατών με ισότιμο καθεστώς κυριαρχίας και πως, από εδώ και πέρα, οποιαδήποτε άλλη πρόταση σημαίνει μη-λύση. Δενπεριμένουν πλέον τίποτα από τον ΟΗΕ για τη λύση (του Κυπριακού)».

Την ίδια στιγμή, ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, έγραψε σήμερα στο ειδικό βιβλίο στο μαυσωλείο Ατατούρκ με αφορμή την 84η επέτειο του θανάτου του, «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να πραγματοποιήσουμε τα όνειρα αιώνων του έθνους μας, δεν θα τα παρατήσουμε μπροστά στις επιθέσεις, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας με αποφασιστικότητα».

