#MeToo - Τουμασάτου για Φιλιππίδη και Κιμούλη: δεν υπάρχει επαναλαμβανόμενη σύμπτωση

Η ηθοποιός μίλησε για τις υποθέσεις που συγκλονίζουν τον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και τη συμμετοχή της στο «Ποιος Παπαδόπουλος», το θέατρο και την οικογένειά της.

«Η επαναλαμβανόμενη σύμπτωση παύει να είναι σύμπτωση», είπε η Μαριάννα Τουμασάτου στην εκπομπή «Το Πρωινό», σχολιάζοντας την υπόθεση των καταγγελιών που έχουν γίνει κατά του σκηνοθέτη και ηθοποιού, Γιώργου Κιμούλη, εξηγώντας ότι, έχει μιλήσει με την καταγγέλλουσα, Ζέτα Δούκα για αυτό, αλλά και για άλλα ζητήματα.

Κληθείσα να σχολιάσει την επιστροφή του Γιώργου Κιμούλη στο θέατρο, είπε πως «ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει, από εκεί και πέρα οι συνάδελφοι κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν», ενώ όταν ρωτήθηκε γιατί μπορεί να πάει κάποιος να δει την παράστασή του, είπε πως, «ο καθένας θα κάνει την κίνησή του, ορμώμενος από τον χαρακτήρα του, το τι έχει στις ψυχές και τις Αρχές του. Άλλο να θες να πας για να δεις την κυτταρίτιδα, την πρωταγωνίστρια, την παράσταση, ο καθένας πάει για το τι του λέει ο εαυτός του».

Για την υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη, είπε πως, «κανείς δεν ξέρει τίποτα», ερωτηθείσα για το «αν αθωωθεί ή όχι» και ξεκαθάρισε πως «δεν θα έπαιζα μαζί του. Αν αθωωθεί, δεν θα είναι δίκαιη απόφαση».

Σχετικά με την ψυχολογία των θυμάτων που καταγγέλλουν βιασμό ή κακοποίηση, η Μαριάννα Τουμασάτου εκτίμησε ότι, «πάντα ήθελαν να το πουν, απλά δεν ήταν κατάλληλη η ψυχολογία τους. Και τώρα είναι δύσκολη γιατί δεν είναι εύκολο να αναμασάς και να αμφισβητείσαι. Δεν είναι εύκολο να αμφισβητούν την αλήθεια σου. Όταν βρίσκεις τη δύναμη, προστατεύεις τον εαυτό σου και τους άλλους».

«Φυσικά και υπάρχουν άλλα κορίτσια, που ίσως βγουν όταν και αν είναι έτοιμες. Κάποιος μπορεί να διαλύεται και μόνο αν το σκεφτεί», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείσα για το αν η ίδια ή κάποια συνάδελφός της έχουν χάσει δουλειές λόγω του #metoo, είπε πως «στα καλά καθούμενα δεν θα βγω να καταγγείλω κανέναν».

«Δεν έχει αλλάξει ακόμα κάτι. Δεν έχει διαχειριστεί καλά το θέμα η τηλεόραση», απάντησε σε σχετικό ερώτημα, επιχειρηματολογώντας ότι καθημερινά γίνονται γυναικοκτονίες και κακοποιήσεις. «Η ουσία είναι όχι βία απέναντι σε κανένα πλάσμα, γυναίκα, παιδιά, άνδρες, ζώα», σημείωσε σχετικά και τόνισε ότι, «ο καθένας είναι ένας νάρκισσος που δικαιούται κάτι παραπάνω και μέχρι να τελειώσουν αυτά, δεν έχει αλλάξει κάτι».

«Έχουμε μάθει ότι κακοποιητικές συμπεριφορές είναι φανερά αποδείξιμες. Δεν έχουμε βάλει μέσα στις κακοποιητικές συμπεριφορές κι υπάρχουν ακόμα και μέσα στο θέατρο», είπε η ηθοποιός.

Μιλώντας για την επιστροφή της στον ΑΝΤ1 και τη συμμετοχή της στη σειρά «Ποιος Παπαδόπουλος», εξήγησε:

«Εννοείται ότι γουστάρω πιο πολύ την κωμωδία. Είμαι μεγάλος καρνάβαλος» και την χαρακτήρισε ως «μια εξαιρετική στιγμή, είναι ένα όνειρο. Ένα υπέροχο κείμενο, εξαιρετική σκηνοθεσία, εξαιρετική συνεργασία με τους συναδέλφους, αλλά και πίσω από τις κάμερες».

Μίλησε για τη θεατρική της δουλειά για φέτος, τη συμμετοχή της στην παράσταση «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», εκθείασε το κείμενο της Λένας Μαντά, λέγοντας ότι είναι « σπουδαίο να υπηρετείς ένα κείμενό της».

«Ο άνδρας μου είναι πολύ σταθερός άνθρωπος. Είμαστε 18 χρόνια μαζί», είπε για τον σύζυγό της, ενώ για την κόρη τους ότι, «τώρα βλέπει δουλειές μας και κάνει κριτική. Της αρέσει η δουλειά της μαμάς και του μπαμπά, επειδή μας βλέπει να κάνουμε πράγματα, δεν ξέρω αν της αρέσει να την κάνει η ίδια».

