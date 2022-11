Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: O Ερμής, τα λόγια που πληγώνουν και οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

Την προσοχή όλων για τις παρενέργειες της πανσελήνου, καθώς «συνεχίζεται για 14 ημέρες μετά από την έκλειψη η επίδραση της», συνέστησε η Λίτσα Πατέρα, την Πέμπτη, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε η αστρολόγος, «Πρέπει να προσέχουμε πως μιλάμε. Ο Ερμής κάνει τετράγωνο με τον Κρόνο, μπορεί να πούμε και να ακούσουμε λόγια που μας πληγώνουν και γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή».

Η Λίτσα Πατέρα είπε ακόμη πως η Σελήνη είναι πλέον στους Διδύμους, ενώ ο Άρης είναι ανάδρομος και μας οδηγεί σε αναθεωρήσεις.

Έκανε δε λόγο για ημέρες με «Περίεργο και γεμάτο περιέργεια και λόγια που καίνε τοπίο».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής, έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

