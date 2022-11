Life

“The 2Night Show” με εκλεκτή παρέα την Πέμπτη (εικόνες)

Δύο ηθοποιοί θα βρεθούν το βράδυ της Πέμπτης στην παρέα του «The 2Night Show» και του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Μαριλού Κατσαφάδου. Η ταλαντούχα ηθοποιός μιλάει για τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική, τον ρόλο της ως μητέρα και για τις απώλειες αγαπημένων της προσώπων, που την έχουν στιγματίσει. Γιατί δυσκολεύεται να ξεπεράσει τον χαμό του «αδελφού» της, Πάνου Νάτση;

Πότε αναγκάστηκε να μεγαλώσει απότομα; Ποια ήταν η σχέση με τους γονείς της, και αγαπημένους ηθοποιούς, Θοδωρή Κατσαφάδο και Χριστίνα Βαρζοπούλου;

Τέλος, μοιράζεται στιγμές από τον ρόλο της στην κωμωδία του ΑΝΤ1 «Ποιος Παπαδόπουλος;» και μιλάει για τη συμμετοχή της στη χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση «Skroutz, Ghosts and Rock n' Roll».

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και ο Πρόδρομος Τοσουνίδης.

Ο αγαπημένος ηθοποιός μοιράζεται χαρακτηριστικές στιγμές από τη ζωή του, αλλά και από τη μεγάλη επιτυχία του ως Κρίστο στη σειρά «Μαρία, η άσχημη», ενώ περιγράφει τα 14 χρόνια «αποχής» από την τηλεόραση. Γιατί ο ρόλος του «σχεδιαστή με τη βεντάλια», τον «στοιχειώνει» μέχρι σήμερα; Για ποιο λόγο οι γονείς του, όταν ήταν μικρός τον αποκαλούσαν «εξορκιστή»;

Πόσες φορές βίωσε «αντιεπαγγελματική» συμπεριφορά και ασυνέπεια, σε προτάσεις συνεργασίας; Τέλος, μιλάει για τη θεατρική παράσταση «Η τρελή του Σαγιό», στην οποία συμμετέχει και εξηγεί με ποιο τρόπο η συνάδελφός του, Ευαγγελία Μουμούρη τον «βοήθησε» να επιστρέψει και πάλι στην τηλεόραση, με τη σειρά «Τρία Μίλια».

