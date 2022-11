Αθλητικά

Ολυμπιακός - ΕΠΟ: Πειθαρχική δίωξη εναντίον Μαρινάκη και Βρέντζου

Με ποια κατηγορία άσκησε την πειθαρχική δίωξη ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας.



Πειθαρχική δίωξη εις βάρος των Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Βρέντζου, άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, με την κατηγορία ότι «ως αξιωματούχοι της ΠΑΕ Ολυμπιακός, δυσφήμησαν ποδοσφαιρικές αρχές και όργανα προβαίνοντας σε δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις, ήτοι σε δηλώσεις που κατ’ αντικειμενική κρίση δύνανται να βλάψουν την τιμή και την υπόληψη των προσώπων στα οποία αφορούν.» Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Από τον Υπεύθυνο Άσκησης Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, κ. Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, ασκήθηκε Πειθαρχική Δίωξη σε βάρος των ακολούθων προσώπων:

-Βαγγέλη Μαρινάκη, προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός

-Γιάννη Βρέντζου, μέλους ΔΣ της ΠΑΕ Ολυμπιακός

διότι ως αξιωματούχοι της ΠΑΕ Ολυμπιακός, δυσφήμησαν ποδοσφαιρικές αρχές και όργανα προβαίνοντας σε δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις, ήτοι σε δηλώσεις που κατ’ αντικειμενική κρίση δύνανται να βλάψουν την τιμή και την υπόληψη των προσώπων στα οποία αφορούν.

Η ανωτέρω πράξη προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 20Α παρ. 1, 2α’ και 26 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ.»

