Κόσμος

Επιχείρηση IRINI: Μπλόκο σε σκάφος που μετέφερε όπλα στη Λιβύη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το εμπορικό σκάφος με σημαία Ολλανδίας, μετέφερε τεθωρακισμένα. Σύμφωνα με πληροφορίες μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Αλμυρού, στον Βόλο.

Εμπορικό σκάφος με σημαία Ολλανδίας και κατεύθυνση τη Λιβύη, μετέφερε τεθωρακισμένα οχήματα, παραβιάζοντας πιθανότατα το εμπάργκο όπλων που έχει επιβάλλει ο ΟΗΕ στην εμπόλεμη χώρα.

Το σκάφος εντοπίστηκε στις 11 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της «επιχείρησης IRINI», όπως γνωστοποίησε ο αρμόδιος οργανισμός της επιχείρησης με χθεσινή (9/11/2022) ανακοίνωσή του.

Συγκεκριμένα αναφέρει, «Στις 11 Οκτωβρίου, η επιχείρηση EUNAVFOR MED IRINI πραγματοποίησε επιθεώρηση του εμπορικού σκάφους MV MEERDIJK στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης. Το πλοίο διαπιστώθηκε ότι μετέφερε οχήματα τροποποιημένα για στρατιωτική χρήση στη Λιβύη για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι παραβιάζουν το εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η επιχείρηση IRINI κατάσχει φορτίο σε εφαρμογή της απόφασης 2292 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε λιγότερο από τρεις μήνες».

Ένα από τα ευρωπαϊκά στρατιωτικά σκάφη που επιχειρούσε στην Κεντρική Μεσόγειο για την επιχείρηση IRINI εντόπισε το πλοίο καθ’ οδόν προς τη Λιβύη. Κατόπιν αιτήματος της επιχείρησης IRINI, σύμφωνα με το ΑΣΑΗΕ 2292, η Ολλανδία, ως κράτος σημαίας του πλοίου, έδωσε τη συγκατάθεσή της χωρίς καθυστέρηση για την επιθεώρηση και, στις 11 Οκτωβρίου, στάλθηκε ομάδα επιβίβασης στο πλοίο για να επαληθεύσει τη φύση αυτών των οχημάτων.

Η ομάδα επιβίβασης ανακάλυψε δεκάδες στρατιωτικά οχήματα που είχαν αποσταλεί κατά πιθανή παραβίαση του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ στη Λιβύη. Σύμφωνα με την εντολή της Επιχείρησης, τα οχήματα κατασχέθηκαν και το πλοίο εκτράπηκε σε ευρωπαϊκό λιμάνι (σσ κατά πληροφορίες κατευθύνθηκε στον Αλμυρό Βόλου) για περαιτέρω έλεγχο. Μετά από επιθεώρηση από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, τα οχήματα αποβιβάστηκαν και αποθηκεύτηκαν στην στεριά.

Πηγή: onalert.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλάθι του νοικοκυριού”: Η συγκριτική λίστα από 14 σούπερ μάρκετ

Γάμο με κουμπάρο ένα... πάντα τέλεσε ο Μπακογιάννης

Δολοφονία στην Κυπαρισσία: Δύο συλλήψεις - Το κίνητρο των δραστών