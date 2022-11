Τοπικά Νέα

Αγρίνιο: Σκύλος τραυμάτισε σοβαρά παιδί - Διακομίστηκε στην Πάτρα

Το κοριτσάκι τραυματίστηκε σε χέρια, πόδια, κεφάλι και πλάτη. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του σκύλου. Το παιδάκι μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο του Αγρινίου σε νοσοκομείο της Πάτρας.

Σκύλος επιτέθηκε σε ένα κοριτσάκι 9 ετών και το τραυμάτισε σε χέρια, πόδια, κεφάλι και πλάτη.

Το ανήλικο παιδί αφού αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί στο Καραμανδάνειο της Πάτρας.

Οι γονείς του 9χρονου κοριτσιού υπέβαλαν μήνυση και Αστυνομικοί του Α.Τ. Ακαρνανίας τον συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη του σκύλου με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Σε βάρος του 24χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και ο Εισαγγελέας Αγρινίου.

Πηγή: agriniotimes.gr

