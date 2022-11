Κοινωνία

Σακελλαροπούλου: 4 Μητροπολίτες έδωσαν τις διαβεβαιώσεις τους, παρουσία Ιερώνυμου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρούσα και η Νίκη Κεραμέως. Το τελετουργικό των διαβεβαιώσεων. Πότε θα γίνουν οι ενθρονίσεις.

Τη διαβεβαίωση ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαρόπουλου, και παρουσία του αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερωνύμου, έδωσαν σήμερα το πρωί οι τέσσερις νέοι μητροπολίτες Ηλείας, Αθανάσιος, Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, Νικηφόρος, Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Δαμασκηνός και Δράμας, Δωρόθεος.

Παρέστησαν, επίσης, η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, και ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, επίσκοπος Ωρεών, Φιλόθεος.

Με τον καταστατικό Χάρτη της Ιεράς Συνόδου της 9ης Ιουλίου 1852 καθιερώθηκε οι κληρικοί να δίνουν διαβεβαίωση, οι μεν αρχιερείς στην αρχιεροσύνη τους, οι δε άλλοι κληρικοί στην ιεροσύνη τους. Κατά τη διαβεβαίωση ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο αρχιερέας θέτει το δεξί χέρι του στο στήθος και δίνει την υπόσχεση ότι θα τηρεί τους ιερούς κανόνες και τους νόμους του κράτους.

Οι ενθρονίσεις των νέων μητροπολιτών θα τελεσθούν ως εξής:

Την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου, η ενθρόνιση του μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Δαμασκηνού.

Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου η ενθρόνιση του μητροπολίτη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, Νικηφόρου.

Τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου η ενθρόνιση του μητροπολίτη Ηλείας, Αθανασίου.

Το Σάββατο 19 Νοεμβρίου η ενθρόνιση του μητροπολίτη Δράμας, Δωροθέου.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Νεκρός 19χρονος οδηγός μηχανής

Γνωστός Tik Toker συνελήφθη για παρενόχληση ανήλικων κοριτσιών

“Το Πρωινό” - Τσοχατζόπουλος: λεηλάτησαν το σπίτι στην Διονυσίου Αρεοπαγίτου (εικόνες)