Κορονοϊός – εμβόλιο: Ανοίγει η πλατφόρμα για τα παιδιά 6 μηνών έως 4 ετών

Πότε θα γίνουν οι πρώτοι εμβολιασμοί. Ποιας εταιρείας είναι τα εμβόλια που θα χρησιμοποιηθούν.

Έχουν παραληφθεί στη χώρα μας τα εμβόλια Pfizer για παιδιά 6 μηνών έως 4 ετών και η πλατφόρμα θα ανοίξει τις πρωινές ώρες αύριο, 11 Νοεμβρίου 2022, για τον προγραμματισμό ραντεβού, ενώ οι πρώτοι εμβολιασμοί με τα εμβόλια αυτά θα ξεκινήσουν από την επόμενη εβδομάδα.

Οι συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για τη χορήγησή τους έχουν αναρτηθεί στο https://emvolio.gov.gr/sites/default/files/attachments/pinakes_dikaioyhon_emvolion_10112022cor_1.pdf

