Υποκλοπές: Μήνυση Γεροβασίλη κατά παντός υπευθύνου

Οι πολιτικοί των οποίων τα ονόματα αποκαλύφθηκαν με Predator δεν μπορούν να μένουν αμέτοχοι, τόνισε η γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

Η γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Όλγα Γεροβασίλη, μετά την κατάθεση μήνυσης στον Άρειο Πάγο κατά παντός υπευθύνου για την υπόθεση των υποκλοπών έκανε δηλώσεις στα Μέσα Ενημέρωσης όπου μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Ζούμε σε εξαιρετικά κρίσιμες στιγμές για το δημοκρατικό πολίτευμα και το κράτος δικαίου.

Μετά την αποκάλυψη από τη εφημερίδα Documento και από πολλαπλά αλλά δημοσιεύματα, προφανώς δεν έπρεπε ούτε εγώ ούτε το πολιτικό σύστημα της χώρας να μην πράξουμε τα αναγκαία για προστασία θεμελιώδους δικαιώματος προστασίας απορρήτου επικοινωνιών.

Έχω εμπιστοσύνη στη ελληνική δικαιοσύνη. Για να είναι αποτελεσματική η έρευνα θα πρέπει να συνθέσει όλες τις μηνύσεις.

Η δικαιοσύνη είναι ο τελευταίος πυλώνας προστασίας που μπορεί να ερευνήσει το διπλό σκάνδαλο, το σκάνδαλο κατασκοπείας και συγκάλυψης.

Το πολιτικό σύστημα και οι πολιτικοί των οποίων τα ονόματα ήδη αναφέρθηκαν δεν μπορούν να μένουν αμέτοχοι.

Στη χώρα έχει στηθεί από καιρό ένα δίκτυο κατασκοπείας. Τα μηνύματα αναφέρουν ότι αυτό οργανώθηκε και λειτούργησε με επίκεντρο συνεργάτες του Μεγάρου Μαξίμου, υπό την καθοδήγηση του πρωθυπουργού της χώρας κ. Μητσοτάκη».





