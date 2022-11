Κοινωνία

Χειροπέδες σε διαρρήκτες που “ρημάξαν” την βορειοανατολική Αττική (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πιάστηκαν με τα κλοπιμαία στο αμάξι. Αναζητούνται ακόμη δυο μέλη της συμμορίας.

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν δυο μέλη συμμορίας, ηλικίας 42 και 31 ετών, οι οποίοι προέβαιναν συστηματικά σε διαρρήξεις και κλοπές από σπίτια σε περιοχές της βορειοανατολικής Αττικής.

Μετά από τη σύλληψη τους, εξιχνιάστηκαν συνολικά 7 περιπτώσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μεσημβρινές ώρες της 9-11-2022 στο Ν. Ηράκλειο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, δύο ημεδαποί (42 και 31 ετών) ως μέλη συμμορίας που διέπρατταν διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών κατ΄ επάγγελμα. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται επιπλέον δύο ημεδαποί μέλη της συμμορίας, 52χρονος και 48χρονη.

Έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και στοχευμένες αναζητήσεις, ανωτέρω αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το επιχειρησιακό όχημα στο Νέο Ηράκλειο και να ακινητοποιήσουν τους ανωτέρω επιβαίνοντες συλληφθέντες.

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο επιχειρησιακό αυτοκίνητο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, -5- ρολόγια, γυαλιά ηλίου, πλήθος κοσμημάτων, μεταλλικό καλέμι, το χρηματικό ποσό των -600- ευρώ και φωσφορίζον γιλέκο εργασίας με επιγραφή που παραπέμπει σε υπάλληλο Δήμου.

Όπως εξακριβώθηκε τα αντικείμενα τα είχαν αφαιρέσει από μονοκατοικία στο Ν. Ηράκλειο, στην οποία εισήλθαν, παραβιάζοντας το παράθυρο της κουζίνας με αιχμηρό αντικείμενο.

Από έρευνα των ανωτέρω αστυνομικών, προέκυψε ότι οι ανωτέρω δραστηριοποιούνταν σε διαρρήξεις και κλοπές από οικίες με συγκεκριμένη μεθοδολογία σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής (Ν. Ηράκλειο, Ν. Ιωνία, Κηφισιά, Μεταμόρφωση, Μαρούσι) τουλάχιστον από το μήνα Αύγουστο του τρέχοντος έτους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι συλληφθέντες μετέβαιναν κατά τις πρωινές ώρες στις ανωτέρω περιοχές και περιεργάζονταν μονοκατοικίες, αναζητώντας την κατάλληλη για το σκοπό αυτό. Στη συνέχεια, προέβαιναν στη διάρρηξη της αποκτώντας πρόσβαση στο εσωτερικό με πρόκληση φθορών στα παράθυρα. Ακολούθως, ερευνούσαν τους χώρους και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και αντικείμενα αξίας.

Χαρακτηριστικό της δράσης τους συνιστούσε η προσπάθεια να μη γίνουν αντιληπτοί και γι΄αυτό το σκοπό το μέλος της συμμορίας που προσέγγιζε την οικία, φορούσε φωσφορίζον γιλέκο εργασίας που παραπέμπει σε υπάλληλο Δήμου.

Τα μέλη της συμμορίας δρούσαν με τριμελή σύνθεση κάθε φορά, με τους δύο άνδρες να έχουν φυσική παρουσία κατά τη τέλεση των διαρρήξεων και τον τρίτο να εκτελεί χρέη τσιλιαδόρου. Η 48χρονη, η οποία ήταν ιδιοκτήτρια του επιχειρησιακού οχήματος, παρείχε κάλυψη στους φυσικούς αυτουργούς, ώστε να είναι δυσχερής η διασύνδεση των φυσικών αυτουργών με τις πράξεις.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα, εξιχνιάστηκαν συνολικά (7) περιπτώσεις διαρρήξεων-κλοπών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα τόσο για τη σύλληψη των έτερων μελών της συμμορίας, όσο και για τη εξιχνίαση και άλλων διαρρήξεων συνεχίζεται.

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλάθι του νοικοκυριού”: Η συγκριτική λίστα από 14 σούπερ μάρκετ

Γάμο με κουμπάρο ένα... πάντα τέλεσε ο Μπακογιάννης

Δολοφονία στην Κυπαρισσία: Δύο συλλήψεις - Το κίνητρο των δραστών