“Family Game”: Άφθονο γέλιο και απίθανες δοκιμασίες το Σάββατο (εικόνες)

Απρόβλεπτες δοκιμασίες και γέλιο μέχρι δακρύων "υπόσχεται" το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1 με τους Μάρκο Σεφερλή και την Έλενα Τσαβαλιά.

Είναι οικογενειακό! Είναι απρόβλεπτο! Είναι μοναδικό! Είναι το Family Game, με τους αγαπημένους Μάρκο Σεφερλή και Έλενα Τσαβαλιά και αυτό το Σάββατο 12 Νοεμβρίου θα μας χαρίσει άλλο ένα διασκεδαστικό βράδυ!

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 20:00

Καθίστε αναπαυτικά στους καναπέδες σας και παίξτε μαζί με τις οικογένειες Αντωνιάδη και Ιωαννίδη τα πιο τρελά παιχνίδια.

Στο πλατό του «Family Game» βάζουμε τέρμα την ένταση γιατί έχουμε γενέθλια, το ζαχαροπλαστείο παίρνει φωτιά και κερνάει τούρτες ασταμάτητα!

Ποια οικογένεια θα φάει τα περισσότερα κεράσματα; Ποια οικογένεια θα μείνει με τη γλύκα;

Ο Μάρκος προσκαλεί την Έλενα σε ένα δείπνο για δύο, άλλα στην παρέα τους έχουν και τον Λουκά και τον Νίκο! Πώς βρεθήκαν μαζί τους αφού το δείπνο είναι για δύο;

Καλεσμένοι στο «Family Game» αυτή την εβδομάδα είναι τα παιδιά των λουλουδιών.

Θα την βγάλουν «καθαρή» ή θα πάρουν «αέρα» τα μυαλά τους;

Τέλος οι οικογένειες μεταφέρονται «αεροπορικώς» στον πιο παγωμένο προορισμό για ένα γρήγορο και παγωμένο ντους που τους αφήνει όλους «παγωτό».

Ποια οικογένεια θα καταφέρει να περάσει στον μεγάλο τελικό;

Ποια θα διεκδικήσει το έπαθλο των 5000 ευρώ;

«Family Game». Το νέο απίθανο τηλεπαιχνίδι γέλιου έρχεται στον ΑΝΤ1 κάθε Σάββατο στις 20:00, και μας χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου με τις απρόβλεπτες δοκιμασίες στις οποίες λαμβάνουν μέρος όχι μόνο οι παίκτες, αλλά και οι παρουσιαστές.

Ακόμα κάθεστε; Πάρτε οικογένεια, φίλους ή όποια ομάδα θέλετε, και ελάτε να παίξετε ασταμάτητα, να κερδίσετε μετρητά και να διασκεδάσετε αμέτρητα.

Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο https://www.antenna.gr/familygame/form και παίξτε το παιχνίδι της ζωής σας!

«Family Game»: Το παιχνίδι γίνεται οικογενειακή υπόθεση!

Συντελεστές

Εκτέλεση Παραγωγής: Barkingwell Media

Executive Producer: Ντόρα Πνευματικάτου

Σκηνοθεσία: Κώστας Καπετανίδης

Αρχισυνταξία: Πάττυ Ξυράφη, Σόφη Καραγγιάνη

#FamilyGame

«Family Game», με τον Μάρκο Σεφερλή και την Έλενα Τσαβαλιά: Κάθε Σάββατο στις 20:00 στον ΑΝΤ1.





