Αθλητικά

Euroleague - Παναθηναϊκός: Πειθαρχική δίωξη σε ΚΑΕ και Γιαννακόπουλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι θα διερευνήσει η διοργανώτρια αρχή, αναφορικά με γεγονότα κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά τον αγώνα με την Παρτιζάν.

Η Euroleague ξεκίνησε διπλή πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής κόντρα στην Παρτιζάν.

Πιο συγκεκριμένα η διοργανώτρια αρχή θα εξετάσει αρχικά την προσωρινή διακοπή του συγκεκριμένου παιχνιδιού και τη ρίψη αντικειμένων ενώ η δεύτερη έρευνα θα αφορά στις δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα social media μετά τον αγώνα.

Να σημειωθεί ότι μετά την αναμέτρηση η ΚΑΕ έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στην Euroleague για τη διαιτησία του αγώνα με τους Σέρβους.

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλάθι του νοικοκυριού”: Η συγκριτική λίστα από 14 σούπερ μάρκετ

Γάμο με κουμπάρο ένα... πάντα τέλεσε ο Μπακογιάννης

Δολοφονία στην Κυπαρισσία: Δύο συλλήψεις - Το κίνητρο των δραστών