Ποδηλάτης κάνει “τρελές” φιγούρες... βγαλμένες από video game! (βίντεο)

Το συγκλονιστικό βίντεο που γύρισε ο "ακροβάτης" ποδηλάτης, εμπνευσμένος από εικόνες που είχε από βιντεοπαιχνίδια.

Ένας ποδηλάτης από την Αυστρία, εμπνευσμένος από σκηνικά με βιντεοπαιχνίδια με ποδήλατα, δημιούργησε ένα βίντεο που κόβει την ανάσα.

"Τρελές" βουτιές, αναβάσεις, καταβάσεις, μπακφλιπ και ακόμη πολλά ακροβατικά με το ποδήλατο, κάνουν το βίντεο να μοιάζει πραγματικά με βιντεοπαιχνίδι, κάτι που ήταν και ο στόχος του ποδηλάτη, Fabio Wibmer.

Δεκάδες λήψεις για να βγει το αποτέλεσμα αυτό, αλλαγές ποδηλάτων ανάλογα με το τι χρειάζεται η κάθε περίσταση, αλλά και πολλές... πτώσεις, χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί το αποτέλεσμα αυτό.

Όπως αναφέρει με όλο αυτό το βίντεο, ήθελε να περάσει το μήνυμα ότι το πάν είναι να προσπαθείς, να μεθαίνεις και ακόμη και αν αποτύχεις να ωθείς τον εαυτό σου στο να ξαναπροσπαθήσει, καλύτερα κάθε φορά.

