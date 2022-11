Life

“VINYΛΙΟ” αφιερωμένο στα καλύτερα ντουέτα της δεκαετίας του 90!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αντώνης Κανάκης, ο Γιάννης Σερβετάς και ο Χρήστος Κιούσης θα μας ταξιδέψουν σε μία αγαπημένη δεκαετία, με τα καλύτερα ποπ, αλλά και λαϊκά ντουέτα της. Παράλληλα, έχουν και κάποια… θανατηφόρα χρέη, που θα εξοφληθούν!

Το αγαπημένο «VINYΛΙΟ», η πιο ξεχωριστή εκπομπή της τηλεόρασης που μιλά στην καρδιά των τηλεθεατών με τη γλώσσα της μουσικής, του συναισθήματος και της νοσταλγίας, έρχεται για ένα μοναδικό ταξίδι πίσω στον χρόνο.

Αυτή την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου, στις 20:00, το «VINYΛΙΟ» υποδέχεται, μετά τον θάνατο, τη μουσική με ένα μεγάλο αφιέρωμα στα καλύτερα ντουέτα της δεκαετίας του 90!

Ο Αντώνης Κανάκης, ο Γιάννης Σερβετάς και ο Χρήστος Κιούσης θα μας ταξιδέψουν σε μία αγαπημένη δεκαετία, με τα καλύτερα ποπ, αλλά και λαϊκά ντουέτα της. Παράλληλα, έχουν και κάποια… θανατηφόρα χρέη, που θα εξοφληθούν!

Μη χάσετε αυτή την Παρασκευή, στις 20:00, το… μουσικοθανατηφόρο «VINYΛΙΟ»!

#Vinylio

Instagram: @vinylio_official

Facebook: @vinyliotvshow

E-mail εκπομπής: info@vinyliotvshow.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: κοπέλα “κρεμάστηκε” από το αμάξι του πατέρα της (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Ασφαλτόστρωση… για γέλια! (εικόνες)

Τουρκία: Φωτιά σκότωσε οκτώ παιδιά και μια γυναίκα (βίντεο)