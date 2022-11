Κόσμος

Τουρκία: δοκιμές πυραύλου αέρος - αέρος (βίντεο)

Τι αναφέρει σε ανάρτησή του το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, για τις έρευνες για φυσικό αέριο σε Κρήτη και Πελοπόννησο, η Άγκυρα, δημοσίευσε βίντεο με δοκιμές του τουρκικού πυραύλου αέρα-αέρος Bozdogan.

Σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΑΜ συνεχίστηκαν με επιτυχία οι δοκιμαστικές βολές του πυραύλου αέρος-αέρος Bozdogan, ο οποίος αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις ανάγκες της Διοίκησης της Πολεμικής Αεροπορίας και στο πλαίσιο του έργου Goktug από την 401η Δοκιμαστική Διοίκηση Στόλου, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Από την άλλη, κοινοποιήθηκαν και εικόνες από δοκιμαστικές λήψεις.

Το βίντεο δείχνει την επιτυχή εκτόξευση των πυραύλων Bozdogan από τα αερομεταφερόμενα F-16.

Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaclar? dogrultusunda ve Goktug Projesi kapsam?nda gelistirilen Bozdogan Hava-Hava Fuzesinin test at?slar? 401'inci Test Filo Komutanl?g?m?z taraf?ndan basar?l? bir sekilde devam ediyor.#MSB pic.twitter.com/lnGkKETgZn — T.C. Milli Savunma Bakanl?g? (@tcsavunma) November 10, 2022

Υπενθυμίζεται ότι λίγο καιρό νωρίτερα πραγματοποιήθηκε από την Τουρκία, η πρώτη δοκιμαστική βολή του πραγματοποίησε ο τουρκικής κατασκευής πύραυλος Tayfun που αναπτύχθηκε από την τουρκική αμυντική εταιρεία ROKETSAN.

