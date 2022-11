Κοινωνία

Νίκαια - Απόπειρα βιασμού: Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες του 28χρονου

Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελληνική Αστυνομία τα στοιχεία του 28χρονου "δράκου" της Νίκαιας που είχε γίνει ο τρόμος και ο φόβος των γυναίκών

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία του «δράκου της Νίκαιας», που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των γυναικών.

Πιο συγκεκριμένα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, δίνονται στη δημοσιότητα, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος αλλοδαπού, ο οποίος συνελήφθη την 6-11-2022 από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) .

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα βιασμού και βαριά σωματική βλάβη.

Για να δείτε τις φωτογραφίες και τα στοιχεία, πατήστε ΕΔΩ

Υπενθυμίζεται ότι ο «δράκος» της Νίκαιας επιτέθηκε για να βιάσει μία 20χρονη γυναίκα και είχε αποπειραθεί να βιάσει και άλλη μία στα Καμίνια, η οποία γλύτωσε την τελευταία στιγμή.

«Το αγόρι μου έλειπε που μένουμε μαζί και εκείνος από τις 3 τα ξημέρωματα μέχρι τις 5 το πρωί προσπαθούσε να μπει μέσα, έχει βγάλει φωτογραφίες κτλ» είχε δηλώσεις στον ΑΝΤ1 το 28χρονο θύμα.

«Παραβίασε το παράθυρο, το άνοιξε, έκαψε την σήτα με αναπτήρα. Προσπάθησε να μπει μέσα αλλά δεν χόραγε το χέρι του να το βάλει στην κλειδαρότρυπα» εξομολογήθηκε η νεαρή κοπέλα.

«Και ακόμη και πριν τον πιάσουν περνούσε έξω από το μαγαζί που δουλεύω. Περνούσε συνέχεια από το σπίτι μου… » δηλώνει έντρομη η κοπέλα.

Ο σύντροφος του θύματος ανέφερε πως τον αναγνώρισε καθώς «με πήρε τηλέφωνο ένας φίλος μου που τον αναγνώρισε, επειδή τον ήξερε από παλιά, πήγα, τον ακολούθησα που μπήκε μέσα σε λεωφορείο , πήρα τηλέφωνο τους «ΔΙΑΣ» και τον πιάσανε».

«Δεν ξέρω γιατί τον άφησανε ελεύθερο, βρήκαν και ναρκωτικά πάνω του, έκανε το αυτόφωρο και τον άφησαν ελεύθερο. Οπότε η μόνη του ποινή μέχρι να γίνει το δικαστήριο με εμένα , και την κάθε εμένα, ήταν να έρχεται στο τμήμα και να δίνει το παρόν» τονίζει το θύμα.

Ο επονομαζόμενος και «δράκος» της Νίκαιας, το 2016 είχε συλληφθεί για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, ενώ το 2018 είχε συλληφθεί και πάλι για απόπειρα βιασμού σε βάρος μίας νεαρής γυναίκας και είχε φυλακιστεί για δύο χρόνια.

Από τον Απρίλιο του 2022 κυκλοφορούσε ξανά ελεύθερος, παρά το γεγονός πως το παρ’ ολίγον θύμα του και ο σύντροφός της, τον είχαν εντοπίσει και τον είχαν σύρει στην αστυνομία.

Όμως, παρά το ποινικό του παρελθόν, η δράση του θεωρήθηκε πλημμέλημα και έτσι οι Αρχές τον είχαν απαλλάξει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος αλλοδαπού, ο οποίος συνελήφθη την 6-11-2022 από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) (σχετικό το από 7-11-2022 Δελτίο Τύπου).

Σε βάρος του αλλοδαπού ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα βιασμού και βαριά σωματική βλάβη.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην άμεση ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την εγκληματική δράση του κατηγορουμένου, στην πληρέστερη διερεύνηση τέλεσης και άλλων ομοειδούς βαρύτητας αξιόποινων πράξεων σε βάρος απροσδιορίστου εισέτι αριθμού παθόντων και στην ευχερέστερη ικανοποίηση της ποινικής αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των εγκλημάτων που τέλεσε, προκειμένου να αποτραπεί η διάπραξη άλλων εγκληματικών ενεργειών από τον ανωτέρω, καθώς και στη διερεύνηση της συμμετοχής αυτού και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4254355 του Τ.Α. Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας μέχρι την 13:00 ώρα της 10-4-2023, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.

