Εθνική Ελλάδας Μπάσκετ: οι κρίσιμοι αγώνες και οι απουσίες

Ποιοι παίκτες μετέβησαν στο Ηράκλειο για τον αγώνα της Παρασκευής.

Δύο κρίσιμα παιχνίδια δίνει τις προσεχείς ημέρες η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών, στο πλαίσιο του β΄ γύρου των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετωπίζει τη Λετονία και το Βέλγιο και καλείται να πάρει ισάριθμες νίκες στον 9ο όμιλο, προκειμένου να «αγκαλιάσει» την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί το διάστημα 25 Αυγούστου-10 Σεπτεμβρίου 2023 σε Φιλιππίνες, Ιαπωνία και Ινδονησία.

Αρχικά η «γαλανόλευκη» υποδέχεται την Παρασκευή την –πρωτοπόρο του γκρουπ- Λετονία στο κλειστό «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου και καλείται να εκμεταλλευθεί τον παράγοντα έδρα για να πάρει τη νίκη, η οποία θα «στείλει» την εθνική στην κορυφή της βαθμολογίας του ομίλου, όπου θα ισοβαθμεί με την αυριανή αντίπαλό της.

Πάντως, η αποστολή των Ελλήνων διεθνών δεν είναι εύκολη, καθώς η Λετονία είναι καλή ομάδα, ενώ μετράει μόνο μια ήττα στο... δρόμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023, αυτή που γνώρισε από τη Σερβία στον α΄ γύρο των προκριματικών, στο Βελιγράδι, με 101-100. Όμως, η ελληνική ομάδα καλείται να επιβάλει από την αρχή τους δικούς της... όρους στο παιχνίδι και να πάρει τη νίκη, η οποία θα τη διατηρήσει σε... τροχιά πρόκρισης στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, την οποία θα εξασφαλίσουν οι πρώτες τρεις ομάδες από κάθε όμιλο.

Στον αγώνα με τη Λετονία δεν θα ενισχύσει την εθνική ο Δημήτρης Αγραβάνης, ο οποίος υπέστη θλάση στον προσαγωγό. Ο 27χρονος φόργουορντ/σέντερ ήταν ένας από τους 12 παίκτες που μετέβησαν στο Ηράκλειο για το αυριανό παιχνίδι, ενώ οι υπόλοιποι 11 είναι οι Χάρης Γιαννόπουλος, Νίκος Γκίκας, Βασίλης Μουράτος, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Κωστής Γόντικας, Δημήτρης Μωραΐτης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Μιχάλης Τσαϊρέλης, Γιώργος Τσαλμπούρης και Όμηρος Νετζήπογλου. Πάντως, ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στη σύνθεση της εθνικής, καθώς αύριο το πρωί (11/11) θα ταξιδέψουν για την Ελλάδα ο τεχνικός της Φενερμπαχτσέ, Δημήτρης Ιτούδης, και ο άσος της τουρκικής ομάδας, Νικ Καλάθης, οι οποίοι έχουν εκφράσει την επιθυμία να συμμετέχουν στον αγώνα με τη Λετονία, ενώ είναι πιθανό να παίξει στο ματς και ο Μιχάλης Λούντζης, την ώρα που αναμένεται η ενσωμάτωση στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα παικτών που αγωνίζονται σε ομάδες της Euroleague.

Η 12άδα με την Λετονία

1: Νίκος Ρογκαβόπουλος

3: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

44: Μιχάλης Λούντζης

12: Δημήτρης Κακλαμανάκης

19: Βασίλης Μουράτος

21: Δημήτρης Μωραΐτης

24: Μιχάλης Τσαϊρέλης

25: Κωστής Γόντικας

27: Γιώργος Τσαλμπούρης

28: Νίκος Γκίκας

31: Χάρης Γιαννόπουλος

74: Όμηρος Νετζήπογλου

Στη συνέχεια, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει ακόμη μια ομάδα που βρίσκεται –αυτή τη στιγμή- στην προνομιούχο τριάδα του ομίλου και συγκεκριμένα το Βέλγιο στην πόλη Μονς την προσεχή Δευτέρα (14/11, 21:30). Στο ματς αυτό η εθνική θα είναι ενισχυμένη με τους παίκτες που αγωνίζονται σε ομάδες της Euroleague, ωστόσο καλείται να παρουσιάσει το καλύτερο δυνατό αγωνιστικό πρόσωπό της, προκειμένου να κάνει ακόμη μια νίκη, η οποία θα τη φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το Βέλγιο είναι μια καλή ομάδα, η οποία, στο πλαίσιο του α΄ γύρου των προκριματικών, πανηγύρισε δύο φορές κόντρα στη Σερβία, καθώς νίκησε τους «πλάβι» 73-69 στο Μονς και 74-73 στην πόλη Νις.

Εννοείται ότι... απαγορεύονται τα «στραβοπατήματα» για την ελληνική ομάδα, η οποία μεταφέρει στον β΄ γύρο των προκριματικών την ήττα 78-69 που γνώρισε από τη Μ. Βρετανία στο Νιούκαστλ, στην πρεμιέρα του α΄ γύρου. Οι δύο νίκες θα απλοποιήσουν την υπόθεση-πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο για την εθνική, η οποία θα επιδιώξει να σφραγίσει το «εισιτήριο» για τα τελικά της διοργάνωσης στο τελευταίο «παράθυρο» των προκριματικών, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τα τέλη Φεβρουαρίου του 2023. Τότε η «γαλανόλευκη» θα υποδεχθεί τη Σερβία, από την οποία ηττήθηκε τον Αύγουστο στο Βελιγράδι με 100-94 στην παράταση, ενώ θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Λετονία.

Το πρόγραμμα στο 2ο «παράθυρο» του 2ου γύρου των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 έχει ως εξής:

9ος ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/11 (9η αγωνιστική)

ΕΛΛΑΔΑ-Λετονία 19:00

Μ. Βρετανία-Σερβία

Τουρκία-Βέλγιο

ΔΕΥΤΕΡΑ 14/11 (10η αγωνιστική)

Λετονία-Μ. Βρετανία

Σερβία-Τουρκία

Βέλγιο-ΕΛΛΑΔΑ 21:30