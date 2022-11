Κόσμος

Επίθεση με αβγά στον Βασιλιά Κάρολο: Ελεύθερος ο 23χρονος με έναν “περίεργο” όρο

Ελεύθερος ο νεαρός που πέταξε αυγά στον βασιλιά Κάρολο και τη βασιλική σύζυγο, Καμίλα στο Γιορκ. Ο όρος που του επιβλήθηκε.

Ένας φοιτητής που συνελήφθη χθες στο Ηνωμένο Βασίλειο επειδή πέταξε αυγά προς τον βασιλιά Κάρολο Γ', αφέθηκε ελεύθερος, αλλά η αστυνομία του απαγόρευσε να κουβαλά αυγά σε δημόσιους χώρους, ανέφεραν σήμερα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Πάτρικ Θέλγουελ, 23 ετών, συνελήφθη από την αστυνομία το πρωί της Τετάρτης μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στους δρόμους του Γιορκ, στη βόρεια Αγγλία, όπου ο βασιλιάς ταξίδεψε με τη σύζυγό του Καμίλα.

Καθώς ο βασιλιάς και η σύζυγός του χαιρετούσαν το πλήθος, επευφημούμενοι από τους Βρετανούς που είχαν συγκεντρωθεί για να τους υποδεχθούν, ο νεαρός ακτιβιστής πέταξε πολλά αυγά προς τον Κάρολο, χωρίς ωστόσο να τον πετύχει.

Μιλώντας στη Mirror, ο Θέλγουελ είπε ότι παρέμεινε υπό κράτηση μέχρι τις 10 το βράδυ και αφέθηκε ελεύθερος υπό τον όρο ότι δεν θα πλησιάζει πλέον τον βασιλιά ούτε θα κουβαλά αυγά σε δημόσιους χώρους. Θα μπορεί ωστόσο να αγοράζει αυγά όταν πηγαίνει για ψώνια, διευκρίνισε στην εφημερίδα.

Ο Θέλγουελ είναι πρώην υποψήφιος του Κόμματος των Πρασίνων και ακτιβιστής της περιβαλλοντικής οργάνωσης Extinction Rebellion.

Την ώρα του περιστατικού, δείχνοντας επίσης τις αντιμοναρχικές του απόψεις, φώναξε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «χτίστηκε με το αίμα σκλάβων». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συγκεντρωμένοι που επευφημούσαν τον βασιλιά έγιναν έξαλλοι μαζί του και «ούρλιαζαν». «Ορισμένοι μου τραβούσαν τα μαλλιά, με έφτυναν», είπε στη Mirror, υποστηρίζοντας ότι έχει δεχθεί απειλές ενάντια της ζωής του.

Ο 73χρονος Κάρολος έγινε βασιλιάς μετά τον θάνατο της μητέρας του, της βασίλισσας Ελισάβετ Β', τον Σεπτέμβριο, όμως η επίσημη τελετή στέψης θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαΐου 2023. Ο Κάρολος Γ' παραμένει λιγότερο δημοφιλής από την μητέρα του, που λατρεύτηκε από τους Βρετανούς κατά τη διάρκεια της 70χρονης βασιλείας της. Ωστόσο, η δημοτικότητά του Καρόλου καταγράφει άνοδο από τότε που έγινε βασιλιάς.

