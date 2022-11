Πολιτική

Παρακολουθήσεις - Τσίπρας για Μητσοτάκη: έχετε δει κανέναν αθώο να κρύβεται;

Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για το ζήτημα των υποκλοπών.

Σκληρή επίθεση στον πρωθυπουργό για την υπόθεση των υποκλοπών εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας λέγοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης είναι ένοχος και οφείλει να δώσει απαντήσεις».

Συγκεκριμένα, ξεκινώντας την συνέντευξη στο Star Chanell είπε: «Ο κ. Μητσοτάκης αντί να παριστάνει τον αγανακτισμένο θα έπρεπε να έλθει στην Βουλή να δώσει απαντήσεις. Ο κ. Μητσοτάκης κρύβεται, δεν ήλθε στη Βουλή στην συζήτηση της Εξεταστικής Επιτροπής, δεν ήλθε στην ερώτηση που του κατέθεσα, δεν πήγε στην επιτροπή Pega και δεν έρχεται και αύριο. Έχετε δει κανέναν αθώο να κρύβεται, οι ένοχοι κρύβονται. Ο πρωθυπουργός ελέγχεται από το κοινοβούλιο και από το ευρωκοινοβούλιο. Επικαλείται το απόρρητο, κρύβει κρίσιμους μάρτυρες, απειλεί με δέκα χρόνια φυλάκιση όποιους κάνουν αποκαλύψεις».

Ακολούθως, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι «Έχουμε επαναλαμβανόμενες συμπτώσεις. Έχουμε τέσσερις μήνες που έχει αποδειχθεί ότι ο κ. Ανδρουλάκης παρακολουθούνταν και από την επίσημη επισύνδεση και από το Predator. Το ίδιο και δημοσιογράφος ερευνητικής δημοσιογραφίας. Το ίδιο και ο κ. Σπίρτζης. Επίσης ο κ. Μητσοτάκης απαγόρευσε στην ΑΔΑΕ να δώσει στοιχεία για την παρακολούθησή του δημοσιογράφου. Όταν ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε τα στοιχεία για την παρακολούθησή του προέκυψε ότι καταστράφηκαν».

Συνολικά είπε: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι ένοχος και δεν έρχεται στη Βουλή να απαντήσει. Εγώ δεν είμαι ντέτεκτιβ, είμαι αρχηγός της αντιπολίτευσης και θέτω ερωτήματα. Εγώ τι ρωτάω τον κ. Μητσοτάκη, εάν κάποιος από τους 31 που αποκάλυψε το Documento ήταν και σε επίσημη επισύνδεση. Ας έλθει στη Βουλή να πει ότι κανένα από τα 31 πρόσωπα δεν ήταν σε νόμιμη επισύνδεση».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε και σε ερωτήσεις σχετικά με το καλάθι του νοικοκυριού, αλλά και το κόστος για την ενέργεια και είπε χαρακτηριστικά: "αντί να κάνει επικοινωνιακές κινήσεις που μπορούν να γυρίσουν και μπούμερανγκ γιατί οι περισσότεροι βλέπουν ότι στο καλάθι του νοικοκυριού είναι περισσότερο με ετικέτες που ήταν και πριν πιο φτηνά, να μειώσει τον ΦΠΑ στα τρόφιμα και τον ΕΦΚ στα καύσιμα." και συνέχισε "Τα κέρδη έχουν υπολογιστεί στα 7 δις και μου λέτε για το 1 δις που κοστίζει ο ΦΠΑ;"

Όσον αφορά στην ηλεκτρική ενέργεια ο Αλέξης Τσίπρας είπε μεταξύ άλλων: "Η Γιούροστατ λέει πως είμαστε η ακριβότερη χώρα στην ηλεκτρική ενέργεια προ επιδοτήσεων. Οι επιδοτήσεις βγαίνουν από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από την τσέπη του φορολογούμενου.... Μόνο τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο είχαν υπερκέρδη οι πάροχοι 1 δις ευρώ. Μέσα σε δυο μήνες."

και συνέχισε σε έντονο ύφος προς την κυβέρνηση: "Σε ποια χώρα ζούμε σε άλλη; Εγώ βλέπω στον κόσμο μεγάλη δυσκολία. Αν αυτό λέει η κυβέρνηση δείχνει την αλαζονεία της, γιατί τα νοικοκυριά περνούν δραματικές ώρες."

Οικονόμου: Ταυτισμένος με τον λαϊκισμό και το ψέμα ο Τσίπρας. Η μόνη πρότασή του είναι η ανακύκλωση της αποτυχίας και της αθλιότητας

«Ο κ. Τσίπρας έδειξε ότι το πολιτικό του άγχος έχει μετατραπεί σε εμμονή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί ότι σε συνέντευξη 33 λεπτών αναφέρθηκε 22 φορές στον πρωθυπουργό», δήλωσε ο Γιάννης Οικονόμου για τη συνέντευξη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στον τηλεοπτικό σταθμό Star.

«Παράλληλα επιβεβαίωσε πανηγυρικά ότι είναι ταυτισμένος με τον λαϊκισμό και το ψέμα. Υιοθέτησε απολύτως τις «λίστες» του κ. Βαξεβάνη, απαιτώντας από την κυβέρνηση να αποδείξει ότι τα πράγματα δεν έχουν έτσι, ενώ θα έπρεπε να απαιτήσει από τον φίλο του, εκδότη του Documento, να προσκομίσει στοιχεία για τους ισχυρισμούς του. Με την ίδια λογική, θα μπορούσε κάποιος να χρεώσει στον ίδιο τον κ. Τσίπρα το κακόβουλο λογισμικό Pegasus, που απόψε παραδέχθηκε ότι λειτουργούσε επί των ημερών του και θύμα του, όπως έχει δημοσιευθεί, έπεσε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και πρόσθεσε: «Κράτος δικαίου και δημοκρατία με συμπτώσεις και ενδείξεις δεν υπάρχει, πάντως. Επιπλέον, επανέλαβε το ψέμα ότι η Ελλάδα είναι η ακριβότερη στο ηλεκτρικό ρεύμα, όταν μόλις χθες, σύμφωνα με τα μηνιαία στοιχεία του HEPI (Ευρωπαϊκός Δείκτης Τιμών Ενέργειας) για τον Οκτώβριο, η τιμή λιανικής στην Ελλάδα ήταν η δεύτερη φθηνότερη, ανάμεσα σε 15 ευρωπαϊκές χώρες, στα κυμαινόμενα τιμολόγια. Τη στιγμή μάλιστα που η τιμή λιανικής, στα κυμαινόμενα τιμολόγια, της Ισπανίας είναι κατά 39% ακριβότερη και της Πορτογαλίας κατά 6%. Χώρες οι οποίες αποτελούσαν σημείο αναφοράς για τον κ. Τσίπρα.

Οι πολίτες βλέπουν στους λογαριασμούς τους τη στήριξη του κράτους, που προέρχεται στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της από τη φορολόγηση των υπερκερδών στην πηγή κι όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για να στηρίξει τα ψέματά του, ο κ. Τσίπρας παραβλέπει το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μέχρι σήμερα η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχει επιβάλλει 90% φόρο στα υπερκέρδη κι ότι το τελικό ποσόν δεν υπολογίστηκε από την κυβέρνηση, όπως ψευδώς ισχυρίστηκε, αλλά από την ίδια τη ΡΑΕ. Έφθασε μάλιστα στο σημείο να καταγγείλει την κυβέρνηση για την αύξηση των επιτοκίων, λες και δεν βλέπει τι γίνεται παντού στον κόσμο. Το μόνο που δεν είπε είναι ότι θα «χτυπήσει τα νταούλια» και θα τα αλλάξει όλα «με ένα νόμο και ένα άρθρο».

Και στο απόγειο του κρεσέντο του, προέβαλε ως μόνη εναλλακτική την συγκρότηση κυβέρνησης συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ με τον κ. Βαρουφάκη. Η μόνη πρόταση του κ. Τσίπρα είναι η ανακύκλωση της αποτυχίας και της αθλιότητας. Η Ελλάδα άλλαξε και ο κ. Τσίπρας δεν θα έχει ξανά την ευκαιρία να την βυθίσει στην ανυποληψία και την παρακμή».

