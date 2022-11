Κόσμος

Τόμας Μαρς: Νεκρός βρέθηκε ο αστρονόμος

Τα ίχνη του βρετανού αστρονόμου είχαν εξαφανιστεί από τον Σεπτέμβριο.

Οι αρχές της Χιλής ανακοίνωσαν σήμερα ότι εντοπίστηκε νεκρός ο βρετανός αστρονόμος Τόμας Μαρς, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί μυστηριωδώς στις 16 Σεπτεμβρίου από το αστεροσκοπείο Λα Σίγια, που είχε επισκεφθεί στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας.

Εδώ και σχεδόν δύο μήνες, συνεργεία έρευνας και διάσωσης «χτένιζαν» την ορεινή περιοχή στην οποία βρίσκεται το αστεροσκοπείο, 600 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Σαντιάγο.

«Κατόπιν εντατικής έρευνας (…) αστυνομικοί βρήκαν το άψυχο κορμί του αστρονόμου, ο οποίος αγνοούνταν από τις 16 Σεπτεμβρίου», ανέφερε η αστυνομία σε ανάρτησή της στο Twitter, χωρίς να κάνει αναφορά στα αίτια του θανάτου.

Τα τρία τηλεσκόπια στο αστεροσκοπείο Λα Σίγια, που διαχειρίζεται ο ευρωπαϊκός οργανισμός αστρονομικών ερευνών στο νότιο ημισφαίριο (European Southern Observatory – ESO), βρίσκονται στο νότιο άκρο της ερήμου Ατακάμα, σε υψόμετρο 2.400 μέτρων.

