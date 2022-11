Κόσμος

Belharra: Φωτογραφίες της πρώτης φρεγάτας “Ναύαρχος Ρονάρ”

Τις φωτογραφίες κυκλοφόρησε η Naval Group. Αντίστροφη μέτρηση για την δεύτερη φρεγάτα που θα κατασκευαστεί, είναι η FDI «Κίμων» η οποία θα ενισχύσει το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό

Στη δημοσιότητα έδωσε την Πέμπτη η Naval Group τις πρώτες φωτογραφίες της φρεγάτας FDI (Άμυνας και Επέμβασης) Belh@rra, η οποία θα παραχωρηθεί στο γαλλικό πολεμικό ναυτικό, φέροντας την ονομασία «Ναύαρχος Ρονάρ».

Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, διακρίνεται η φρεγάτα να βγαίνει από το κατασκευαστικό κέντρο του ναυπηγείου στη Λοριάν, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση της Naval Group, το πλοίο φέρεοι ολοκληρωμένο τον ιστό με το πανίσχυρο ραντάρ Sea Fire 500, το οποίο μπορεί, βάσει προδιαγραφών, να εγκλωβίζει πολλαπλούς στόχους σε απόσταση μεγαλύτερη των 160 χιλιομέτρων.

Αξίζει να σημειωθεί πως η επόμενη φρεγάτα που θα βγει από το ίδιο ναυπηγείο σε περίπου ένα έτος, θα παραχωρηθεί στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό με την ονομασία «Κίμων» προς τα τέλη του 2024.

Παρών στην τελετή καθέλκυσης ήταν ο Νίκος Παναγιωτόπουλος

Υπενθυμίζεται, πως στην τελετή καθέλκυσης της πρώτης φρεγάτας FDI FR1, η οποία προορίζεται για τις Ναυτικές Δυνάμεις της Γαλλίας, παρέστη τη Δευτέρα ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, η καθέλκυση της πρώτης παγκοσμίως, ψηφιακής φρεγάτας 'Αμυνας και Επέμβασης FDI FR1, η οποία προορίζεται για τις ναυτικές δυνάμεις της Γαλλίας, σε συνδυασμό με την πρόσκτηση των νέων φρεγατών για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, ταυτόχρονα με την άφιξη των αεροσκαφών RAFALE, υπογραμμίζει την ισχυρή θέληση των δύο χωρών, "να ενδυναμώσουν ακόμη περισσότερο την συνεργασία τους για την σταθερότητα και ευημερία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, στη βάση των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας".

Αποτελεί επίσης "ένα ορόσημο στην πορεία υλοποίησης του στρατηγικού οράματος δύο εταίρων προς την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, η οποία συμβάλλει επίσης, ουσιαστικά, στην ενίσχυση της διατλαντικής συμμαχίας. Ενίσχυση που είναι σήμερα περισσότερο αναγκαία από ποτέ, μετά τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία και τον αναθεωρητισμό στην περιοχή μας, που αποτελούν κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών αρχών του Διεθνούς Δικαίου".

