Κοινωνία

“Ελευθέριος Βενιζέλος”: συνοδεία F-16 επέστρεψε αεροπλάνο με ύποπτο επιβάτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι επιβάτες δύο πτήσεων αναστατώθηκαν καθώς υπήρχαν πληροφορίες για ύποπτο άνδρα.

Λήξη συναγερμού που σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ ενημέρωσαν τις ελληνικές αρχές για δύο πτήσεις της Emirates στις οποίες, φέρεται να επέβαινε ύποπτος άνδρας αραβικής καταγωγής.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα η μεγάλη κινητοποίηση έλαβε τέλος, καθώς δεν εντοπίστηκε τελικά στην πτήση ΕΚ209 της Emirates κάποιο ύποπτο άτομο που να σχετίζεται με τρομοκρατία.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριακών στοιχείων, σχετικά με ύπαρξη ύποπτου ατόμου σε μία από τις δύο πτήσεις γνωστής εταιρείας που αναχωρούσαν απογευματινές ώρες σήμερα (10-11-2022), από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», δόθηκε η εντολή για την επιστροφή της μίας πτήσης και την μη αναχώρηση της έτερης, μετά από απόφαση της Επιτροπής Ασφάλειας Αερολιμένα.

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο σύνολο των επιβατών, καθώς και στα αεροσκάφη από υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς να εντοπιστεί το άτομο το οποίο αφορούσε η πληροφορία ή οτιδήποτε άλλο ύποπτο."

Οι πτήσεις που μπήκαν νωρίτερα σε "κόκκινο συναγερμό" ήταν δύο, από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με προορισμό, η μία το Ντουμπάι και η άλλη τη Νέα Υόρκη, καθώς ο σε μία εξ αυτών φέρεται να βρισκόταν ο ύποπτος για τρομοκρατία.

Οι επιβάτες ενώ ήταν στο αεροσκάφος της πρώτης πτήσης και ετοιμάζονταν για την απογείωση ειδοποιήθηκαν ότι η διαδικασία σταματά και πρέπει να αποβιβαστούν παίρνοντας μαζί τους και τα προσωπικά τους αντικείμενα.

Η δεύτερη πτήση προσγειώθηκε στην Αθήνα ώστε να ελεγχθούν εξονυχιστικά όλοι οι επιβάτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος συνοδευόταν στη διαδρομή της επιστροφής από δύο μαχητικά F-16 της 340 Μοίρας καθώς δόθηκε εντολή για επιχείρηση «Renegade».

Η Γαλλία και η Ιταλία αρνήθηκαν να προσγειωθεί σε κάποιο από τα αεροδρόμιά τους το αεροπλάνο, που τελικά προσγειώθηκε στην Αθήνα.

Βίντεο από την πτήση της Emirates EK209, μέσα από το αεροπλάνο κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με τον ύποπτο να μένει καθισμένος και να του απαγορεύεται η αποβίβαση.

#ek209 Emirates Flight EK209 suspect remains seated and not allowed to leave the plane pic.twitter.com/zXJZXHTPLG — Fragolevantinos (@fragolevantinos) November 10, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Τσοχατζόπουλος: λεηλάτησαν το σπίτι στην Διονυσίου Αρεοπαγίτου (εικόνες)

Γνωστός Tik Toker συνελήφθη για παρενόχληση ανήλικων κοριτσιών

Θήβα: Βίαζε την 11χρονη κόρη του και ασελγούσε στα μικρότερα παιδιά του