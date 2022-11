Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός “συνέντριψε” την Παρτιζάν και ξαναγύρισε στις νίκες

Με εξαιρετική άμυνα στο τέταρτο δεκάλεπτο που κράτησε την Παρτιζάν στους 4 μόλις πόντους, οι Ερυθρόλευκοι πήραν την εντός έδρας νίκη.

Ο αμυντικός «στραγγαλισμός» του Ολυμπιακού στην Παρτιζάν στο δεύτερο ημίχρονο, με αποκορύφωμα το τέταρτο δεκάλεπτο όταν την κράτησε στους 4 πόντους (!), απλοποίησε το έργο των «ερυθρολεύκων», επαναφέροντας τους στις νίκες στη Euroleague, μετά από δύο σερί αρνητικά εντός έδρας αποτελέσματα.

Οι Πειραιώτες συνέτριψαν με 87-58 την Παρτιζάν των Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και Ιωάννη Παπαπέτρου στο ΣΕΦ για την 7η αγωνιστική της διοργάνωσης, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 5-2 και υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι προέρχονταν από τρεις σερί νίκες, στην τέταρτη ήττα τους.

Ορεξάτοι παρουσιάστηκαν οι «ερυθρόλευκοι» από τα 6.75 (14/27 τρίποντα), σε μία βραδιά που η αμυντική διάρκεια έλειψε στο πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο, στην επανάληψη οι Πειραιώτες «έδεσαν» τα επιθετικά ατού των Σέρβων και βρίσκοντας ρυθμό από τον εκπληκτικό Γιαννούλη Λαρεντζάκη (14π. με 3/5 τρίποντα) στην τρίτη περίοδο, «οικοδόμησαν» μία διαφορά ασφαλείας και δεν απειλήθηκαν...

Πρώτος σκόρερ της ελληνικής ομάδας ο Κώστας Σλούκας με 17 πόντους (3/4τρ.) και 8 ασίστ, ενώ 14 πρόσθεσε ο Σάσα Βεζένκοφ. Από την Παρτιζάν, που παρατάχθηκε χωρίς τους διεθνείς Τριφούνοβιτς, Άντζουσιτς και τους τραυματίες Έξουμ, Σμάιλαγκιτς, Κοπρίβιτσα, Αβράμοβιτς, προσπάθησαν οι Τζέιμς Νάναλι και Κέβιν Πάντερ, σημειώνοντας από 14 πόντους, ενώ 12 είχε ο Ιωάννης Παπαπέτρου σε 30 λεπτά συμμετοχής.

Τα δεκάλεπτα: 22-14, 45-38, 68-54, 87-58

Η ισορροπία του Ολυμπιακού από τα 6.75 στο πρώτο ημίχρονο και η δυναμική εκκίνηση, βοήθησε τους «ερυθρόλευκους» να ελέγξουν γρήγορα το ματς και με κάποια ξεσπάσματα να μην απειληθούν από την προσπάθεια αντεπίθεσης της Παρτιζάν. Οι Πειραιώτες μπήκαν... ορεξάτοι στον αγώνα και εξαργυρώνοντας το μακρινό σουτ και την κυριαρχία του Φαλ μέσα στη ρακέτα, έγραψαν στο 5΄ το 14-4. Ωστόσο, η Παρτιζάν βρήκε το τρίποντο και αξιοποιώντας κάποια «ερυθρόλευκα» λάθη, κατάφερε να ρίξει στο τέλος του δεκαλέπτου τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό (22-14 στο 10΄).

Η αμυντική... αδιαφορία του Ολυμπιακού έδωσε... πατήματα σε Νάναλι και Πάντερ, οι οποίοι ανέβασαν στροφές στην επίθεση και πρωταγωνίστησαν στο επιμέρους σκορ 8-11 των Σέρβων, με το οποίο μείωσαν στο 15΄ στο -5 (30-25). Ωστόσο, το «ερυθρόλευκο» αμυντικό ξέσπασμα που ακολούθησε, σε συνδυασμό με το «ζεστό χέρι» των Πίτερς, Σλούκα και Βεζένκοφ από την περιφέρεια (σημείωσαν 3 «κολλητά»), επανέφερε την... τάξη στο «στρατόπεδο» του Ολυμπιακού, με το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα να παίρνει τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +7 (45-38).

Με τη διάρκεια στην άμυνα να αποτελεί και πάλι Αχίλλειο πτέρνα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, η Παρτιζάν αύξησε και πάλι την πίεση, πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής, μετά από επιμέρους σκορ 3-7 (48-45 στο 24΄). Ωστόσο, η ψυχραιμία των Παπανικολάου και Βεζένκοφ, κράτησε το προβάδισμα για τους «ερυθρόλευκους», ενώ όταν μπήκε στην... εξίσωση ο Λαρεντζάκης, οι Πειραιώτες έφυγαν και δεν κοίταξαν πίσω... Ο Έλληνας διεθνής γκαρντ σημείωσε 11 πόντους επτά λεπτά, μετρώντρας 2 τρίποντα και ένα... γκολ φάουλ, διαμορφώνοντας το 68-54 στο 30΄.

Με την «ερυθρόλευκη» άμυνα να «ισοπεδώνει» κάθε επιθετική προσπάθεια των Σέρβων και να τους κρατάει στους 4 πόντους στην τέταρτη περίοδο, ο Ολυμπιακός έκανε εύκολη τη ζωή του. Μάλιστα, από το επιμέρους σκορ 8-2 που ολοκλήρωσε στο 35΄ με τρίποντο του Λαρεντζάκη, ο Ολυμπιακός ξέφυγε με 20 πόντους (76-56) και μετέτρεψε σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο του αγώνα.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ράντοβιτς, Αλιάγκα, Περάντι

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Κάναν 10 (2), Λούντζης 1, Λαρεντζάκης 14 (3), Φαλ 6, Σλούκας 17 (3), Βεζένκοφ 15 (2), Παπανικολάου 10 (2), Μπόλομποϊ 4, Πίτερς 10 (2), ΜακΚίσικ.

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς): Βούκτσεβιτς, ΛεΝτέι 6, Πάντερ 14 (1), Παπαπέτρου 12 (2), Γιοβάνοβιτς, Νάναλι 14 (2), Γκλας, Λεσόρ 10, Μαντάρ 2.