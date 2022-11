Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Καλά νέα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Πόσοι τελικά έχουν αποκτήσει αντισώματα από εμβολιασμό και νόσηση. Η εκτίμηση του ΠΟΥ.

Τα επίπεδα των αντισωμάτων κατά της Covid-19 διεθνώς είναι πιθανώς υψηλότερα από ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως, καθώς έως τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού μπορεί πια να έχουν τέτοια αντισώματα κατά του κορονοϊού, είτε μετά τον εμβολιασμό τους είτε μετά από λοίμωξη από τον ιό.

Οι ερευνητές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και της πλατφόρμας οροεπιτήρησης SeroTracker, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό «PLoS Medicine», εκτιμούν ότι η παρουσία των αντισωμάτων κατά του κορονοϊού αυξήθηκε από 7,7% τον Ιούνιο του 2020 σε 59,2% τον Σεπτέμβριο του 2021 και σήμερα έχει αυξηθεί περαιτέρω, πιθανώς στα δύο τρίτα της ανθρωπότητας.

Ο υπολογισμός δεν είναι εύκολος, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό λοιμώξεων Covid-19 είναι ασυμπτωματικές. Συνεπώς, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί με ακρίβεια το πραγματικό ποσοστό των λοιμώξεων στον παγκόσμιο πληθυσμό. Πάντως, η γενική εκτίμηση των ερευνητών είναι ότι περισσότεροι άνθρωποι διεθνώς έχουν στον οργανισμό τους αντισώματα λόγω εμβολίων ή νόσησης από ό,τι είχε υποτεθεί μέχρι σήμερα.

