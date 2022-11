Κόσμος

Βέλγιο: νεκρός αστυνομικός από επίθεση με μαχαίρι

Οι αρχές κάνουν λόγο για τρομοκρατική ενέργεια στην πόλη των Βρυξελλών.

Συναγερμός στις Βελγικές Αρχές, μετά από φονική επίθεση με μαχαίρι στις Βρυξέλλες.

Πιο συγκεκριμένα, ένας αστυνομικός σκοτώθηκε και συνάδελφός του τραυματίστηκε σε επίθεση που δέχθηκαν με μαχαίρι στις Βρυξέλλες.

Η αστυνομία πυροβόλησε και ακινητοποίησε τον δράστη, ο οποίος έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο. Η επίθεση, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, φέρεται να σχετίζεται με τρομοκρατία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, ο αστυνομικός μαχαιρώθηκε στον λαιμό από τον δράστη.

O Βέλγος πρωθυπουργός, Αλεξάντερ ντε Κρόο, εξέφρασε μέσω ανάρτησης στο Twitter τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους φίλους του νεκρού αστυνομικού.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Οι αστυνομικοί μας θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο τη ζωή τους για την ασφάλεια των πολιτών μας. Η σημερινή τραγωδία το αποδεικνύει για άλλη μία φορά».

